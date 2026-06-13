Video: motochorros arrastraron a un hombre para robarle la mochila en el barrio Cabildo

El violento episodio ocurrió durante la mañana de este viernes en la esquina de Solís y Castiglione. Uno de los delincuentes descendió del rodado y forcejeó con la víctima antes de escapar junto a su cómplice.

Hoy 18:59

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la ciudad durante la mañana de este viernes, cuando un hombre fue víctima de un violento robo en el barrio Cabildo.

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El episodio ocurrió alrededor de las 7.30 en la intersección de Solís y Castiglione, donde la víctima caminaba por la zona cuando fue sorprendida por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Según las primeras informaciones, uno de los sujetos descendió del rodado y comenzó a forcejear con el hombre para quitarle la mochila. En medio de la resistencia de la víctima, los asaltantes lograron arrastrarlo varios metros hasta apoderarse de sus pertenencias.

Una vez concretado el robo, los delincuentes escaparon rápidamente a bordo de la motocicleta, dejando al damnificado en el lugar.

Tras el hecho, personal policial tomó intervención y comenzó con las tareas investigativas para esclarecer lo sucedido. Los efectivos trabajan en la recolección de testimonios y en la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores del robo.