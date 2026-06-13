Trump anunció un posible acuerdo de paz para Medio Oriente y anticipó la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró que el entendimiento podría firmarse este domingo. También afirmó que su país avanzará sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán, aunque desde Teherán negaron que exista una firma prevista.

Hoy 17:45

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que este domingo podría concretarse la firma de un acuerdo destinado a poner fin al conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente. El anuncio generó expectativas en la comunidad internacional debido al impacto que una eventual paz tendría sobre la estabilidad regional y los mercados energéticos.

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A través de una publicación en su red social, el mandatario sostuvo que uno de los primeros efectos del acuerdo será la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

"El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", manifestó Trump, mostrando optimismo sobre el avance de las negociaciones.

La relevancia de este corredor marítimo radica en que por allí transita una porción significativa de los recursos energéticos que abastecen a distintas economías del planeta. Por ello, cualquier novedad relacionada con su funcionamiento es observada con atención por gobiernos, empresas y mercados financieros.

En otro tramo de sus declaraciones, Trump hizo referencia al programa nuclear iraní y aseguró que, una vez alcanzado un escenario de paz, Estados Unidos buscará intervenir sobre las reservas de uranio enriquecido que posee la nación persa.

Según indicó, ese material sería retirado y posteriormente destruido como parte de un mecanismo orientado a impedir riesgos futuros y fortalecer la seguridad en la región tras el cese de las hostilidades.

Sin embargo, las afirmaciones del mandatario estadounidense encontraron una rápida respuesta desde Irán. Voceros de la Cancillería iraní, citados por medios estatales, señalaron que no existe ninguna firma programada para este domingo, lo que puso en duda el estado real de las conversaciones diplomáticas.

Mientras persisten las diferencias entre las versiones difundidas por Washington y Teherán, la atención internacional permanece centrada en las próximas horas, que podrían resultar decisivas para el futuro del conflicto y el equilibrio geopolítico en Medio Oriente.