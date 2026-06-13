La grave denuncia de María Julia Oliván contra Mario Pergolini: "Me acosó sexualmente"

La periodista recordó una situación ocurrida durante su paso por Cuatro Cabezas en los años 2000 y apuntó contra el conductor en una entrevista televisiva.

Hoy 15:28

María Julia Oliván generó fuerte repercusión tras relatar una grave denuncia contra Mario Pergolini, a quien acusó de haber ejercido acoso sexual durante la etapa en la que ambos trabajaban en la productora Cuatro Cabezas, entre 2004 y 2007.

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Las declaraciones surgieron luego de un cruce mediático con el conductor y Yanina Latorre. En ese contexto, la periodista se comunicó en vivo con el programa SQP (América TV) para explicar sus dichos en el ciclo Que Miedo (BorderPeriodismo), donde terminó revelando el episodio que, según su testimonio, marcó su paso por la empresa.

"Hice el comentario no por cómo hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, una situación desagradable de acoso sexual", expresó Oliván al aire.

Según relató, en aquel momento compartía la oficina a solas con Pergolini. “Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada. Después de lo que pasó, me echaron”, señaló, al tiempo que aseguró que nunca hubo una explicación clara sobre su desvinculación.

La periodista también recordó distintos encuentros posteriores con el conductor, en los que —según dijo— no se abordó lo ocurrido. "Nos cruzamos en un banco y me dijo: ‘Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca’. Lo saludé. Después lo vi en el programa de Lanata, hablamos normalmente, pero jamás se tocó el tema”, afirmó.

Oliván sostuvo además que durante mucho tiempo intentó entender los motivos de su salida de la productora. "Les pregunté muchas veces qué error había cometido. Me daba la noticia el director de contenidos. Yo no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora", explicó.

En otro tramo de su relato, aseguró que atravesó un proceso personal y laboral complejo a partir de aquella etapa. "Me pasé años dando explicaciones. Terminé agotada. Cuando uno sufre una situación tan traumática también hay consecuencias económicas", expresó.

La periodista también reflexionó sobre el impacto que, según contó, tuvo esa experiencia en su vida. "Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció. Ya está, lo superé en el sentido de que pude salir de ese estado", señaló.

Las declaraciones previas que reavivaron la polémica

El conflicto se reactivó luego de comentarios realizados por Mario Pergolini en su programa Otro día perdido (El Trece), en el marco de un debate sobre violencia de género. A partir de ese episodio, Oliván cuestionó públicamente la postura del conductor y su evolución a lo largo de los años.

"Hay gente que se reeducó, que fue muy machista, que cometió abusos como los que se denuncian", afirmó en su programa de streaming, donde también criticó lo que consideró una "lavada de cara" mediática.

En ese contexto, recordó su paso por Cuatro Cabezas y volvió a referirse a experiencias personales que, según dijo, vivió durante su trabajo en la productora.

"No puedo creer cómo el medio reivindica a personas que antes se mofaban de las mujeres y hoy son referentes", sostuvo.

Finalmente, Oliván aseguró que nunca recibió una disculpa directa por parte de Pergolini. "Yo me lo crucé y nunca me dijo nada", concluyó.