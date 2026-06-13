Rescatan a una nena de 4 años que quedó colgando de una ventana en Londres: el dramático video que se viralizó

La menor estuvo a segundos de caer al vacío en Ilford High Road. Un rescate de película evitó una tragedia frente a decenas de testigos.

Hoy 16:32

Momentos de extrema tensión se vivieron el martes en el centro de Londres, cuando una nena de 4 años quedó colgando de la ventana de un edificio ubicado sobre Ilford High Road y estuvo a segundos de caer al vacío.

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La dramática escena ocurrió a plena luz del día y frente a decenas de personas que observaron con desesperación lo que sucedía desde la calle. La menor permanecía aferrada a la fachada de una casa de empeños, en un piso superior del edificio.

El episodio fue registrado por un testigo y rápidamente el video se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve a la niña sosteniéndose de una cornisa mientras vecinos y peatones siguen con preocupación cada movimiento.

En medio de la situación, una mujer intentó asistirla desde una ventana inferior, estirando su mano para alcanzarla mientras le hablaba para calmarla.

Al mismo tiempo, un hombre sin remera y un agente policial treparon al techo del local ubicado en la planta baja con la intención de interceptarla en caso de caída.

Segundos después, la nena perdió el agarre y cayó hacia el techo, donde fue contenida de inmediato por el policía y el vecino, evitando una tragedia.

Según reportaron medios británicos, la menor resultó ilesa tras el impactante episodio.

La Policía Metropolitana informó que recibió el aviso cerca de las 15:20, cuando la menor ya llevaba varios minutos en situación de riesgo. Testigos señalaron que habría permanecido aproximadamente nueve minutos suspendida antes del rescate.

El caso generó conmoción en la zona y el video continúa circulando en redes por la magnitud del dramático rescate.