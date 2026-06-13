Alumnos del Colegio Héroes de Malvinas participaron del taller preventivo "Decisiones que Construyen Futuro"

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la importancia de la toma de decisiones responsables y la prevención de los consumos problemáticos.

Hoy 16:53

La Dirección de Prevención en Adicciones, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó a cabo el día miércoles el taller "Decisiones que Construyen Futuro" en el Colegio Secundario “Héroes de Malvinas”.

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La actividad estuvo dirigida a los alumnos de 5º año del turno tarde y tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la importancia de la toma de decisiones responsables y la prevención de los consumos problemáticos.

Desde el área organizadora destacaron la importancia de continuar desarrollando este tipo de propuestas en las instituciones educativas, promoviendo hábitos saludables y brindando herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes.