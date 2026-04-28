Trump le pidió a la cadena ABC que despida al reconocido comediante Jimmy Kimmel

Es por una parodia sobre su esposa Melania previa al tiroteo de Washington. El Presidente de Estados Unidos cuestionó al comediante por considerar que sus dichos en el programa que conduce fueron un "llamado a la violencia".

Hoy 09:57

El presidente estadounidense Donald Trump le pidió a las cadenas ABC y Disney el "despido inmediato" del reconocido presentador y comediante Jimmy Kimmel, después de que su esposa Melania reclamara que se tomaran medidas por una parodia en la que el humorista hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama, el día antes de la cena de la que ambos debieron ser evacuados cuando un hombre disparó contra la puerta.

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"Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", sostuvo Trump en su red Truth Social, y afirmó que lo dicho por Kimmel en su programa del jueves es "un despreciable llamado a la violencia".

En su programa "Jimmy Kimmel Live", el presentador realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la que asistía por primera vez el presidente junto a su esposa Melania y varios jefes de agencia de su gabinete.

La primera dama publicó un posteo en X criticando los comentarios de Kimmel sobre la cena de la que finalmente ella y el mandatario tuvieron que ser evacuados tras la irrupción de un hombre armado en el hotel.

Melania Trump consideró "retórica de odio y violencia" lo dicho por Kimmel y que la cadena ABC, que transmite el programa, debería tomar medidas.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", dijo Kimmel en su parodia sobre la cena.

"Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera", indicó Trump en su red social.

Trump insistió que los comentarios de Kimmel fueron "mucho más allá de lo aceptable" y le pidió su despido a Disney, cadena dueña de ABC.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre, tras lo cual el mandatario reclamó su despido.

El tiroteo que obligó a evacuar a Trump

Trump, su esposa Melania y los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos fueron evacuados de urgencia de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca después de que se escucharan disparos. Un agente del servicio de seguridad resultó herido y arrestaron al tirador.

El hombre detenido fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California. El propio Trump publicó dos imágenes en Truth Social que mostraban a Allen detenido, y dijo a los periodistas que los agentes de la ley se dirigían a su departamento en California.

Trump declaró luego en una conferencia de prensa que “un hombre embistió un puesto de control de seguridad, armado con múltiples armas”, y que después fue “neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”.

La Cena de Corresponsales es un evento tradicional de Washington que aglutina a periodistas acreditados en la Casa Blanca y los principales funcionarios. Era una noche muy esperada porque el presidente Trump -de relación tirante con la prensa- se había negado a asistir a las anteriores. Esta noche daría un discurso.

Como es tradición, la gala se celebró en el salón de banquetes del Washington Hilton. Paradójicamente es el mismo hotel donde John Hinckely Jr intentó asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981.