“La inflación va a seguir bajando”: Caputo ratificó el rumbo económico ante empresarios

El ministro defendió el programa del Gobierno y analizó el impacto del contexto internacional.

Hoy 10:57

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico y volvió a remarcar que el proceso de desinflación continuará, a pesar de que en marzo los precios tuvieron lo que consideró un pico.

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El jefe de Hacienda aseguró que la Argentina fue uno de “los mejores países que afrontó el shock externo de la suba del petróleo” producto del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles.

En ese sentido, Caputo atribuyó ese desempeño a la “robustez del programa económico”. Aseguró que el proceso de desinflación “va a continuar” en los próximos meses pese al dato de 3,4% registrado en marzo.

“En los próximos meses vamos a ver la inflación convergiendo hacia abajo”, pronosticó el ministro ante empresarios e inversores en la nueva edición del Congreso Económico Argentino (CEA) en la Expo EFI.

En otro tramo, Luis Caputo se refirió a la segunda revisión técnica del acuerdo con el FMI. Según el organismo, el superávit fiscal seguirá siendo el pilar fundamental del programa y el país deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI este año a través de un “control del gasto riguroso y continuo”.

“Si se cumplen las proyecciones del Fondo, vamos a crecer un 20% desde 2023 al 2027”, sostuvo el ministro de Economía.

Durante su presentación, Caputo habló acerca del nivel del empleo, exportaciones, los salarios y el acceso al crédito.

El funcionario reconoció que el empleo registrado cayó, pero sostuvo que se crearon 100.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Con respecto al poder adquisitivo, Caputo aseguró que los salarios registrados muestran resultados mixto. “Los salarios registrado están un 3% arriba de noviembre 2023 si tomamos SIPA y 3% abajo si tomamos INDEC”, sostuvo.

En exportaciones, el funcionario señaló que el país está rozando por primera vez los US$100.000 millones anuales. Por último, destacó una mejora en el crédito, especialmente para pymes, y planteó que el modelo económico apunta a ampliar el acceso a bienes a mejores precios. Para sostener ese proceso, insistió en la necesidad de bajar impuestos, reducir regulaciones y fomentar la inversión privada.