Causa ANDIS: Spagnuolo se negó a declarar ante la Justicia y ni siquiera dejó un escrito

El ex titular del organismo de Discapacidad estuvo media hora en los tribunales de Comodoro Py. Está acusado de un fraude 76.000 millones de pesos.

Hoy 11:05

Diego Spagnuolo se negó a declarar y ni siquiera presentó un escrito en la nueva indagatoria a la que había sido citado este martes. A Spagnuolo lo investigan por los contratos direccionados y con sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal federal Franco Picardi había detectado detectó un nuevo circuito de corrupción que involucraba fondos públicos por 76 mil millones de pesos y que presuntamente se dirigían a "un reducido grupo de empresarios".

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El ex funcionario de Discapacidad llegó a las 9.30 de la mañana y estuvo menos de 30 minutos. Tras la negativa a declarar, se retiró en una camioneta sin dar declaraciones.

Spagnuolo ya está procesado en la causa. pero el fiscal lo volvió a citar porque encontró otros presuntos ilícitos. "Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", sostuvo el fiscal Picardi cuando requirió una nueva indagatoria ante una ampliación de la imputación.

La lista de los nuevos implicados en la ruta de fondos irregulares está encabezada por Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, quien ya se encuentra procesado por corrupción por el desvío de compra de medicamentos, coimas y maniobras irregulares.

En este caso son nuevas maniobras desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera “articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.

El juez federal Ariel Lijo respaldó la investigación del Ministerio Público y fijó el nuevo calendario de indagatorias que inició este martes con Spagnuolo y quien lo secundaba en la ANDIS, Daniel Garbellini. Son 35 citaciones en total, entre ex funcionarios y empresarios que deberán presentarse en los Tribunales de Retiro.

Esta segunda etapa de la investigación se concentra en insumos de alto costo y baja incidencia de la ANDIS. Al igual que en la categoría medicamentos que devino en el primer procesamiento contra Spagnuolo, “se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.

Para el magistrado esa maniobra “habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, todo lo cual habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando a su vez retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares intervinientes”.

Los presuntos actos de corrupción se llevaron a cabo al menos desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de sumas millonarias a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.

Además de todas las actividades ilícitas identificadas y de todas las personas que ya han sido imputadas en el caso, en esta oportunidad se detallan nuevas maniobras de “similares características, en las que han participado personas ya procesadas y llamadas a indagatoria, y, también personas -físicas y jurídicas- que hasta el momento no habían podido ser identificadas”.

Las compras bajo observación son de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.