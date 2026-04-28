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El gobernador Elías Suárez recibió al investigador Agustín Salvia en Casa de Gobierno

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA destacó el rol del Consejo Económico y Social para articular demandas y proyectar políticas públicas en un contexto complejo.

Hoy 12:18

El gobernador Elías Suárez recibió este martes en Casa de Gobierno al investigador y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, Dr. Agustín Salvia.

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Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro.

Durante la reunión, Salvia mantuvo una charla con el mandatario provincial y resaltó el papel del Consejo Económico y Social como herramienta clave “para relevar, procesar y dar cauce a las demandas de los diversos actores de la sociedad, transformando reclamos aislados en una agenda de política pública con verdadera legitimidad, como los objetivos de desarrollo a largo plazo”.

El investigador también subrayó la importancia del Consejo en materia de ordenamiento y planificación dentro de la agenda pública, especialmente en un escenario marcado por la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional.

“Santiago del Estero es una de las más afectadas por esta situación y en ese contexto, un Consejo Económico y Social administra la coyuntura y al mismo tiempo piensa en el futuro”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que los desafíos actuales deben abordarse mediante una agenda de discusión amplia, que incluya a actores económicos, sociales, universidades y organismos técnicos como el INTA, el INTI y distintos centros profesionales.

“Todos tienen algo para aportar”, concluyó.

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