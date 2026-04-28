"No me quedó nada": Brian Sarmiento habló del duro momento que vive tras salir de Gran Hermano

El ex futbolista dio detalles del complicado momento económico que atraviesa y se refirió a la relación con sus hijas.

Hoy 11:19

Tras salir de la famosa casa, el ex futbolista habló de todos los temas el streaming de La Cumbre con Santiago del Moro, conductor del reality, quien fue directo al consultarle por la situación con sus hijas y la deuda que le reclamaron vía legal.

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"¿Cuál es tu problema afuera y en qué situación estás con tus hijas?", le consultó el conductor. A lo que Sarmiento reconoció que el problema principal fue que no pudo mantener el acuerdo de la época en que tenía contrato como futbolista.

"El tema de mis nenas es que yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces era imposible mantener una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol", indicó Brian.

En ese sentido, comentó que su ingreso a Gran Hermano tuvo mucho que ver con estos problemas económicos que enfrentaba hace tiempo: "Yo entro al programa porque me di vuelta y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada. Nada de nada. Yo no manejaba las cuentas, no era empresario, yo me dedicaba solamente a jugar al fútbol. Y todo lo que hice desde que empecé a jugar al fútbol fue todo para mis hijas".

Y remarcó sobre la deuda que mantiene por sus hijas: "Todo lo que tenía era para pagar cosas y que ellas tuvieran una buena vida. Y después cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas" .

Santiago del Moro le remarcó que ese tema influyó mucho para que la gente lo elimine del programa: "Con todo esto desde el afuera y acompañando con algunas cosas que decías y hacías adentro se te generó una ola de hate bastante importante", observó el conductor.