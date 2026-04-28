Mujer denunció violenta agresión de su ex pareja a la salida de un boliche

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en zona sur. La víctima sufrió lesiones en el rostro y el caso es investigado por la Policía y la Justicia.

28/04/2026

Una mujer de 33 años denunció haber sido brutalmente agredida por su ex pareja durante la madrugada del lunes, a la salida de un boliche de la zona sur. El hecho es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº45.

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De acuerdo con la presentación policial, el episodio ocurrió cerca de las 6.30, cuando la víctima, identificada como Cintya, se encontraba junto a una amiga esperando retirar una motocicleta de un estacionamiento ubicado al costado del local bailable.

Según su testimonio, en ese momento se acercó su ex pareja, Guillermo, de 37 años, de quien se encuentra separada desde hace dos años. El hombre le habría pedido que le guardara dinero y que se retiraría junto a ella, a lo que la mujer se negó.

La situación derivó en un episodio de violencia física. La denunciante aseguró que el sujeto le propinó un golpe de puño en el rostro, que impactó en el ojo izquierdo, provocándole un corte en la ceja y el párpado. Tras la agresión, el acusado se retiró del lugar.

En la denuncia, la mujer dejó constancia de que no sería la primera vez que sufre agresiones por parte del hombre, aunque indicó que actualmente solo mantenían contacto por cuestiones vinculadas a los hijos en común.

La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Jaime Luna, quien ya tomó intervención y analiza las medidas a seguir en el marco de la investigación.