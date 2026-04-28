El intendente Daniel Ruiz anunció el bono del Día del Trabajador para los municipales de Clodomira

El beneficio será de $600.000 y alcanzará a empleados de planta permanente y contratados. La medida se alinea con lo dispuesto por el Gobierno provincial.

28/04/2026

En consonancia con el anuncio realizado por el gobernador Elías Suárez para los empleados públicos de la provincia, este martes por la mañana el intendente Daniel Darío Ruiz confirmó la adhesión al bono por el Día del Trabajador, por un monto de $600.000, destinado a todo el personal de planta permanente y también contratados de la Municipalidad de Clodomira.

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El anuncio fue realizado en la sala principal del palacio comunal ante empleados de distintas áreas, oportunidad en la que se destacó que esta medida “es fruto de una gestión ordenada y transparente, pensando siempre en reconocer la labor de cada compañero municipal que trabaja día a día por los vecinos”.

Vale recordar que la gestión que encabeza Ruiz lleva adelante un importante plan de mejoras en toda la ciudad, que incluye obras de infraestructura y servicios básicos.

En cuanto al pago del bono del Día del Trabajador, el jefe comunal resaltó que este desembolso de dinero, junto con los salarios correspondientes a abril, permitirá movilizar la actividad comercial en todos los rubros, además de activar la economía de emprendedores y trabajadores de distintos oficios.

En ese sentido, expresó su agradecimiento al Gobierno de la provincia por su acompañamiento permanente en cada iniciativa, orientada a mejorar la calidad de vida de los clodomirenses, quienes este miércoles celebrarán los 133 años de la ciudad con un acto protocolar, inauguración de obras y una serie de actividades artísticas, culturales y deportivas que se desarrollaron durante todo abril.