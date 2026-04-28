Detienen a un hombre por robo de celular en San Salvador de Jujuy

La Policía de Jujuy detuvo a un hombre que robó un celular a un individuo que dormía en un banco de la plaza 25 de Mayo, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.

28/04/2026

En la madrugada de ayer, un hombre fue detenido en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy tras robar un teléfono celular a un individuo que se encontraba durmiendo en un banco de la plaza 25 de Mayo.

El ilícito fue detectado por el personal del Central de Monitoreo, que observó a un sujeto merodeando los bancos de la plaza, situada en la avenida Pueyrredón, frente a un club deportivo.

Los operadores de cámaras de seguridad notaron cómo un conocido “trapito” del área se acercó sigilosamente a la víctima y le sustrajo un objeto de entre sus vestimentas antes de retirarse del lugar.

Ante esta situación, se dio aviso a los efectivos policiales que patrullaban la zona, quienes rápidamente se dirigieron a la intersección de las avenidas Pueyrredón y El Éxodo.

Alrededor de las 5:20, los uniformados lograron individualizar al sospechoso e iniciaron una entrevista con él, quien inicialmente negó haber robado algo al hombre que dormía en el banco.

Sin embargo, varios testigos presenciales del robo se acercaron a los efectivos para informarles que el sospechoso era efectivamente la persona que había sustraído el teléfono celular.

Como resultado de la investigación, los agentes realizaron una búsqueda en la plaza y encontraron el dispositivo robado escondido dentro de una lata. Posteriormente, procedieron a la detención del sujeto y su traslado a la Seccional 2° de la Policía.

El damnificado fue notificado sobre lo ocurrido y fue acompañado a la sede policial para realizar la denuncia correspondiente y recuperar su teléfono celular.