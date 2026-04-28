Norma Fuentes tomó juramento a nuevos funcionarios municipales

La jefa comunal renovó áreas clave del gabinete y destacó el trabajo de los funcionarios salientes.

28/04/2026

La Intendente Norma Fuentes encabezó el acto de toma de juramento a nuevos funcionarios de la Municipalidad de la Capital, en el marco de una reorganización de áreas clave del gabinete comunal.

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Durante la ceremonia, la jefa comunal agradeció al Arq. Jorge Vila y al Dr. Daniel Kobylanski por el trabajo desarrollado hasta la fecha. Asimismo, tomó juramento al nuevo secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Ramón Benavente, y a la nueva secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ing. Rosa Alicia Allalla.

En el mismo acto, también se formalizó la asunción del Dr. José Daniel Kobylanski como subsecretario de Coordinación de Gabinete, tras haberse desempeñado previamente en otra función dentro de la estructura municipal.

Benavente es ingeniero en Computación, egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública. Ingresó a la Municipalidad en 1989 como programador y ocupó distintos cargos, entre ellos jefe del Área de Personal, jefe de Sistemas y director del Área Informática hasta 2004. A nivel provincial, se desempeñó como director General de Informática desde 2005 y como director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) desde 2021.

Por su parte, Allalla integraba la estructura municipal como subsecretaria de Obras Públicas y pertenece a la planta permanente de la comuna, con experiencia en el área de infraestructura y servicios.

De esta manera, la gestión municipal avanzó en la renovación de su equipo de trabajo, con el objetivo de fortalecer la planificación y la coordinación de las políticas públicas en la ciudad.