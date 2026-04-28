Santiago Lawn Tennis y Old Lions ya palpitan el gran clásico del rugby santiagueño

Ambos equipos llegan clasificados a la segunda fase de la Liga del Norte Grande y se enfrentarán este sábado en un duelo que promete mucha intensidad.

28/04/2026

El rugby santiagueño vivirá este sábado una de sus jornadas más esperadas del año con una nueva edición del clásico entre Santiago Lawn Tennis y Old Lions, que se enfrentarán por la séptima fecha de la Liga del Norte Grande, última de la primera fase del certamen que reúne a equipos de Santiago del Estero y Salta.

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Más allá del peso histórico del enfrentamiento, ambos equipos llegan en un gran momento y con el pase a la segunda fase ya asegurado, ya que avanzan los seis primeros de la tabla.

Los dos lograron importantes victorias en sus últimos compromisos, resultados que les permitieron escalar posiciones y confirmar su presencia en la instancia decisiva del torneo.

Lawn Tennis quiere hacerse fuerte en casa

El conjunto del Parque Aguirre ocupa actualmente el cuarto puesto con 15 puntos y buscará aprovechar la localía para seguir prendido en la pelea de arriba y sostener su lugar entre los principales protagonistas del campeonato.

Además, jugar ante su clásico rival siempre representa un plus especial, por lo que intentará imponer condiciones desde el inicio y quedarse con un triunfo de alto valor emocional y deportivo.

Old Lions llega entonado

Por su parte, Old Lions, ubicado en la quinta posición con 13 unidades, llega con el ánimo en alza tras haber protagonizado uno de los grandes golpes de la fecha anterior: le quitó el invicto y la punta a Universitario de Salta, en una victoria que fortaleció la confianza del plantel.

Ahora, el León buscará aprovechar ese envión para dar otro golpe y arrebatarle justamente el cuarto lugar a Lawn Tennis en casa de su eterno rival.

Más allá de la tabla de posiciones, el clásico entre Lawn Tennis y Old Lions siempre tiene un valor especial dentro del rugby santiagueño.

La rivalidad histórica, el contexto competitivo y el orgullo deportivo convierten este cruce en uno de los eventos más esperados de la temporada, con una expectativa acorde a su magnitud.

Además del duelo principal, también habrá clásicos en las categorías M17, M19 e Intermedia, lo que convertirá la jornada en una verdadera fiesta del rugby.

Desde Santiago Lawn Tennis también preparan una extensa previa que se desarrollará durante varias horas y buscará darle aún más color, calor y ambiente a uno de los partidos más emblemáticos del deporte santiagueño.