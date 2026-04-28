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Detenido en Catamarca por transportar cocaína desde Jujuy a Mendoza

Un control de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 38 resultó en la detención de un conductor que transportaba casi 40 kilos de cocaína desde La Quiaca, Jujuy, hacia Mendoza.

28/04/2026

Efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional realizaron un operativo en la Ruta Nacional N° 38, donde detuvieron un automóvil Citroën C3 que provenía de La Quiaca, Jujuy, y se dirigía a Mendoza.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes utilizaron un escáner móvil que permitió detectar claramente la presencia de envoltorios ocultos en el torpedo y los zócalos del automóvil.

Ante el hallazgo, se llevó a cabo una revisión exhaustiva que resultó en el secuestro de 47 paquetes y 7 envoltorios amorfos que contenían la sustancia ilegal.

La prueba de campo Narcotest realizada confirmó que el contenido era cocaína, con un peso total de 39 kilos con 91 gramos.

El Juzgado Federal N°1 de Catamarca, junto con la Fiscalía Federal, ordenó el decomiso tanto de la droga como del vehículo, además de la detención inmediata del conductor.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar el origen y el destino final de la carga de cocaína que fue interceptada.

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