Los ganadores de los Martín Fierro de la Moda deslumbran en la gala

La entrega de los Martín Fierro de la Moda celebró el talento en el diseño y el espectáculo el 26 de abril, destacando la figura de Juana Viale como la gran ganadora de la noche.

28/04/2026

La industria del diseño y el espectáculo se reunió el domingo 26 de abril para una jornada memorable, marcada por la elegancia y el glamour en la entrega de los Martín Fierro de la Moda.

La ceremonia fue conducida por los reconocidos Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes llevaron adelante el evento transmitido por Telefe, asegurando un nivel de distinción que el encuentro requería.

La organización de la gala se destacó por su atención al detalle, permitiendo que las celebridades más estilosas de la farándula y las redes sociales disfrutaran de una velada que homenajeó a figuras como Susana Giménez.

El evento culminó con el reconocimiento a Juana Viale, quien fue proclamada la gran ganadora de la noche, destacando su criterio fashionista y consolidándose como una figura relevante en el espectáculo.

No obstante, la ceremonia también estuvo marcada por controversias, especialmente cuando la cuenta @Telebizarra reveló que Ángel de Brito había anticipado el triunfo de Viale en su programa 'LAM'.

Las redes sociales se inundaron de comentarios bajo el hashtag #MFModa, generando un intenso debate sobre las declaraciones previas a la entrega de premios.

Otra figura en el centro de la atención fue Zaira Nara, quien recibió críticas por sus elecciones de vestuario durante la gala, lo que subrayó la naturaleza controvertida del evento.

Entre los ganadores, se destacaron nombres como Iván de Pineda y Sofía Gonet, quienes fueron reconocidos por su estilo tanto en televisión como en plataformas de streaming, reafirmando la importancia de la moda en el espectáculo.