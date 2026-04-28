Operativos policiales en Salta detectan autos con pedido de secuestro

Dos operativos policiales en Salta resultaron en la detención de conductores de vehículos con pedido de secuestro, evidenciando la efectividad de la tecnología en el control vehicular.

28/04/2026

La circulación vehicular cotidiana puede verse interrumpida en cuestión de segundos debido a la efectividad de la tecnología de videovigilancia y los controles rutinarios. Recientemente, en Salta, se llevaron a cabo dos intervenciones policiales que resultaron en la identificación de vehículos con pedido de secuestro activo, ambos vinculados a causas judiciales.

El primer incidente tuvo su origen en el trabajo del Centro de Videovigilancia, que ha ganado relevancia en la prevención de delitos. A través de las cámaras lectoras de patentes, el sistema detectó un automóvil con requerimiento judicial mientras circulaba por avenida Tavella, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Tras la detección, se inició un seguimiento virtual en tiempo real, coordinado con el Centro de Coordinación Operativa, que movilizó recursos cercanos. La intervención se concretó cuando Motoristas de Emergencia Policial localizaron el vehículo en la intersección de calle Mendoza y Santa Victoria.

En el lugar, el conductor, un hombre de 26 años, fue detenido. Luego de la verificación, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro por causas de hurto y retención indebida, siendo incautado y puesto a disposición de la Justicia. La causa fue derivada a la Fiscalía Penal 5.

Posteriormente, en un contexto diferente, un segundo procedimiento subrayó la importancia de los controles preventivos. Este operativo ocurrió en la madrugada en la Ruta Provincial 26, a la altura del kilómetro 4, en la zona de barrio Solidaridad.

Durante esta acción, los efectivos fiscalizaron un automóvil que transitaba por el área y, tras consultar los registros, confirmaron que también contaba con pedido de secuestro, esta vez relacionado con una causa bajo la Justicia Federal.

El conductor de 39 años fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que el vehículo fue secuestrado. Las actuaciones fueron enviadas a la dependencia correspondiente, con intervención de la Fiscalía Penal 6.

Ambos episodios, aunque ocurridos en diferentes puntos y bajo modalidades distintas, evidencian la sinergia entre la tecnología y los controles tradicionales en la labor policial, donde el monitoreo inteligente se combina con operativos en ruta para interceptar vehículos con situaciones legales pendientes.