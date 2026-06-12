Debut con triunfo de Australia sobre Turquía en el inicio de la Copa del Mundo

El conjunto oceánico ganó 2 a 0 y protagonizó un partido intenso, entretenido y con varios pasajes de alto nivel. Partido por primera fecha del Grupo D.

Hoy 03:10

Para todo argentino que se haya propuesto seguir los 104 partidos de esta Copa del Mundo, el duelo entre Australia y Turquía representó la primera gran prueba de resistencia. Fue el primero de los siete encuentros programados a la 1 de la madrugada en horario argentino, una franja incómoda incluso para los más fanáticos. Sin embargo, el esfuerzo tuvo premio: el conjunto oceánico ganó 2 a 0 y protagonizó un partido intenso, entretenido y con varios pasajes de alto nivel.

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La propuesta australiana fue tan sencilla como efectiva. Consciente de las virtudes de sus atacantes en espacios abiertos, decidió entregarle la posesión a Turquía y esperar ordenadamente en su propio campo. El plan estaba claro: recuperar y salir rápido. Y la estrategia dio resultados desde temprano. En una transición perfecta, Nestory Irankunda encabezó una contra letal, dejó rivales en el camino con su velocidad y definió con precisión al primer palo para abrir el marcador.

Lo mejor del encuentro fue que Turquía no desperdició la pelota que su rival le cedía. El equipo europeo construyó juego, movió el balón con criterio y generó varias oportunidades claras. Gran parte de esa producción ofensiva pasó por los pies de Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, quienes manejaron los tiempos del partido y encontraron espacios entre líneas. Incluso estuvieron muy cerca del empate con un remate que se estrelló en el poste.

Sin embargo, a medida que avanzaron los minutos, los turcos comenzaron a perder precisión en los metros finales. El dominio territorial no se tradujo en eficacia y Australia jamás abandonó su libreto. Cada recuperación era una invitación al vértigo y cada espacio libre una oportunidad para golpear.

La sentencia llegó en el complemento y fue una verdadera obra de arte. Otra transición rápida encontró a Connor Metcalfe con tiempo y espacio para rematar desde afuera del área. El mediocampista sacó un derechazo impresionante que viajó directo al ángulo y se transformó en uno de los mejores goles de este arranque mundialista. Un remate inolvidable que dejó sin respuestas al arquero turco y prácticamente liquidó el encuentro.

Australia sostuvo la ventaja con inteligencia y terminó celebrando una victoria tan inesperada como merecida. Turquía dejó buenas sensaciones desde el juego, pero pagó caro su falta de contundencia. Los Socceroos, en cambio, fueron prácticos, eficaces y demostraron que pueden convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Así, en el primero de los siete partidos que obligarán a los argentinos a trasnochar durante esta Copa del Mundo, la recompensa estuvo a la altura del sacrificio. Hubo goles, emociones, un resultado inesperado y una actuación que ya se anota entre los grandes golpes del inicio del campeonato. Una madrugada que, definitivamente, valió la pena.