Debut con triunfo de Australia sobre Turquía en el inicio de la Copa del Mundo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Australia 2
Turquía 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Haití 0
Escocia 1
FINALIZADO
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
17:00 Grupo F
Países Bajos -
Japón -
14 / 06 / 2026
20:00 Grupo E
Costa de Marfil -
Ecuador -
14 / 06 / 2026
23:00 Grupo F
Suecia -
Túnez -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Debut con triunfo de Australia sobre Turquía en el inicio de la Copa del Mundo

El conjunto oceánico ganó 2 a 0 y protagonizó un partido intenso, entretenido y con varios pasajes de alto nivel. Partido por primera fecha del Grupo D.

Hoy 03:10

Para todo argentino que se haya propuesto seguir los 104 partidos de esta Copa del Mundo, el duelo entre Australia y Turquía representó la primera gran prueba de resistencia. Fue el primero de los siete encuentros programados a la 1 de la madrugada en horario argentino, una franja incómoda incluso para los más fanáticos. Sin embargo, el esfuerzo tuvo premio: el conjunto oceánico ganó 2 a 0 y protagonizó un partido intenso, entretenido y con varios pasajes de alto nivel.

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La propuesta australiana fue tan sencilla como efectiva. Consciente de las virtudes de sus atacantes en espacios abiertos, decidió entregarle la posesión a Turquía y esperar ordenadamente en su propio campo. El plan estaba claro: recuperar y salir rápido. Y la estrategia dio resultados desde temprano. En una transición perfecta, Nestory Irankunda encabezó una contra letal, dejó rivales en el camino con su velocidad y definió con precisión al primer palo para abrir el marcador.

Lo mejor del encuentro fue que Turquía no desperdició la pelota que su rival le cedía. El equipo europeo construyó juego, movió el balón con criterio y generó varias oportunidades claras. Gran parte de esa producción ofensiva pasó por los pies de Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, quienes manejaron los tiempos del partido y encontraron espacios entre líneas. Incluso estuvieron muy cerca del empate con un remate que se estrelló en el poste.

Sin embargo, a medida que avanzaron los minutos, los turcos comenzaron a perder precisión en los metros finales. El dominio territorial no se tradujo en eficacia y Australia jamás abandonó su libreto. Cada recuperación era una invitación al vértigo y cada espacio libre una oportunidad para golpear.

La sentencia llegó en el complemento y fue una verdadera obra de arte. Otra transición rápida encontró a Connor Metcalfe con tiempo y espacio para rematar desde afuera del área. El mediocampista sacó un derechazo impresionante que viajó directo al ángulo y se transformó en uno de los mejores goles de este arranque mundialista. Un remate inolvidable que dejó sin respuestas al arquero turco y prácticamente liquidó el encuentro.

Australia sostuvo la ventaja con inteligencia y terminó celebrando una victoria tan inesperada como merecida. Turquía dejó buenas sensaciones desde el juego, pero pagó caro su falta de contundencia. Los Socceroos, en cambio, fueron prácticos, eficaces y demostraron que pueden convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Así, en el primero de los siete partidos que obligarán a los argentinos a trasnochar durante esta Copa del Mundo, la recompensa estuvo a la altura del sacrificio. Hubo goles, emociones, un resultado inesperado y una actuación que ya se anota entre los grandes golpes del inicio del campeonato. Una madrugada que, definitivamente, valió la pena.

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