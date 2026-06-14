Accidente en Ruta 11 causa un muerto y heridos en Margarita Belén

Un accidente fatal en la Ruta Nacional 11, en Margarita Belén, dejó un muerto y varios heridos, incluyendo al futbolista Saúl Salcedo.
Un grave accidente de tránsito ocurrió este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 11, en la jurisdicción de Margarita Belén, causando la muerte de un hombre y dejando a cuatro personas heridas.
Entre los involucrados se encontraba el futbolista paraguayo Saúl Salcedo, defensor de Newell’s Old Boys, quien se dirigía a Paraguay para unirse al Club Libertad.
Según informes oficiales del club, Salcedo viajaba con su familia en un vehículo particular cuando ocurrió el siniestro.
El incidente se produjo aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando dos automóviles colisionaron de frente, aunque las causas del accidente aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.
La Justicia está llevando a cabo un estudio exhaustivo para determinar los factores que contribuyeron a este trágico evento, que ha conmocionado a la comunidad local y al mundo del fútbol.
Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos, donde reciben atención médica, mientras que el fallecido ha sido identificado por las autoridades.
Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de promover medidas que eviten futuros incidentes en las rutas del país.