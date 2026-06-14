Accidente en Ruta 11 causa un muerto y heridos en Margarita Belén

Un accidente fatal en la Ruta Nacional 11, en Margarita Belén, dejó un muerto y varios heridos, incluyendo al futbolista Saúl Salcedo.

Hoy 03:33

Un grave accidente de tránsito ocurrió este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 11, en la jurisdicción de Margarita Belén, causando la muerte de un hombre y dejando a cuatro personas heridas.

Entre los involucrados se encontraba el futbolista paraguayo Saúl Salcedo, defensor de Newell’s Old Boys, quien se dirigía a Paraguay para unirse al Club Libertad.

Según informes oficiales del club, Salcedo viajaba con su familia en un vehículo particular cuando ocurrió el siniestro.

El incidente se produjo aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando dos automóviles colisionaron de frente, aunque las causas del accidente aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.

La Justicia está llevando a cabo un estudio exhaustivo para determinar los factores que contribuyeron a este trágico evento, que ha conmocionado a la comunidad local y al mundo del fútbol.

Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos, donde reciben atención médica, mientras que el fallecido ha sido identificado por las autoridades.

Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de promover medidas que eviten futuros incidentes en las rutas del país.