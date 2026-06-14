Condenan a hasta 15 años de prisión a la banda narco Los Peluches en Salta

Siete miembros de la organización narcocriminal Los Peluches, compuesta por gendarmes en actividad y colaboradores civiles, fueron condenados en Salta por el transporte de más de 334 kilos de cocaína en 2024.

Hoy 01:28

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta ha dictado condenas de entre 3 y 15 años de prisión a siete integrantes de la organización narcocriminal conocida como Los Peluches. Esta banda estaba integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles, y fue condenada por transportar más de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados durante el año 2024.

En la sentencia, se destaca que la organización operaba entre el Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA), utilizando un grupo de WhatsApp denominado Los Peluches para coordinar sus actividades delictivas. Los principales condenados incluyen al exgendarme Richar Ariel Delgado y al finquero Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, ambos sentenciados a 15 años de prisión.

Otro de los condenados, Jonathan Leonel Ostapowicz, recibió una pena de 14 años, mientras que otros miembros de la banda enfrentaron condenas que variaron entre 3 y 12 años.

La investigación se centró en dos cargamentos de cocaína: el primero, el 19 de mayo de 2024, en General Pizarro, donde se incautaron 303 kilos de droga ocultos en una camioneta Toyota Hilux. El segundo operativo tuvo lugar el 26 de octubre en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera, donde se hallaron 31 kilos más escondidos en una camioneta Volkswagen Amarok.

Durante el juicio, la fiscalía presentó como prueba fundamental los mensajes del grupo de WhatsApp Los Peluches, que evidenciaron la coordinación de traslados, información sobre controles policiales y métodos para ocultar cargamentos. Esta información resultó crucial para la condena de los acusados.

Asimismo, la investigación reveló que los integrantes de la banda utilizaron conocimientos adquiridos en la Gendarmería para planificar sus maniobras y eludir controles. El tribunal calificó de especialmente grave la participación de miembros de una fuerza de seguridad en actividades vinculadas al narcotráfico.

Como parte de la sentencia, se ordenó el decomiso de una vivienda en Orán y de tres camionetas empleadas por la organización. La presidenta del tribunal, Gabriela Catalano, enfatizó el impacto potencial del cargamento incautado, que podría haber generado más de 2,7 millones de dosis. “Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, afirmó la magistrada.