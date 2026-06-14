El MPF investiga el hallazgo de un cuerpo en un auto incendiado en Tucumán

La investigación del hallazgo de un cuerpo de mujer en un vehículo incendiado en San Miguel de Tucumán está a cargo del Ministerio Fiscal.

Hoy 01:11

En un hecho alarmante, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, liderada por el fiscal Pedro Gallo, investiga el hallazgo de un cuerpo en un automóvil incendiado en la zona este de San Miguel de Tucumán.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, cuando el personal policial acudió a calle Francia al 1.160 tras recibir un alerta radial sobre un vehículo en llamas. Al extinguir el fuego, se encontraron con el cuerpo de una mujer en el interior.

El Ministerio Fiscal, a través de su Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), fue convocado para realizar un abordaje exhaustivo de la escena del crimen, utilizando sus especialidades en Criminalística, Bioquímica y Medicina Forense.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años, quien, según informaciones preliminares, había estado en situación de calle. Se constató que su cuerpo presentaba signos de haber sufrido un ataque.

Los investigadores han iniciado una serie de protocolos investigativos, incluyendo el análisis de las cámaras de seguridad en la zona, con el objetivo de obtener información valiosa que pueda ayudar a esclarecer la autoría del crimen.

Además, se están realizando declaraciones a testigos y se está recolectando evidencia que pueda ser útil en el proceso judicial. La situación ha generado gran preocupación en la comunidad local, que demanda respuestas rápidas y efectivas por parte de las autoridades.