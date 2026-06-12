En vivo: Australia y Turquía abren su ilusión mundialista en Vancouver

|#
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|2
|-1
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|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
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|1
|1
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|1
|0
|1
|3
|2
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|1
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|1
|0
|1
|1
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|1
|3
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|2
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|0
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|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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|DG
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|E
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|GF
|GC
|DG
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|0
|0
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|0
|0
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|2
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|3
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|0
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|0
|0
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|0
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|PJ
|G
|E
|P
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|GC
|DG
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|1
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|3
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|0
|0
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|0
|0
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Los seleccionados se enfrentarán este domingo desde la 1 de la madrugada por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Australia y Turquía pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten este domingo desde la 01.00 en el Vancouver Stadium, por la primera jornada del Grupo D. El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse en vivo por TyC Sports.
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