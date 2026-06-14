Siete denuncias por abuso sexual infantil contra portero en Rosario

Un portero de 55 años es acusado de abuso sexual infantil en un jardín de infantes de Rosario, con siete denuncias en su contra y una investigación en curso liderada por la fiscal Antonela Valente.

Hoy 04:28

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha confirmado la existencia de siete denuncias contra un portero de 55 años, señalado por abuso sexual de niños en el jardín de infantes N.º 261 'Paulo Freire' en Rosario.

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La fiscal Antonela Valente está a cargo del caso y llevará al asistente escolar a una audiencia imputativa la próxima semana, mientras el acusado, Rubén L., permanece en detención.

El Ministerio de Educación provincial suspendió las clases y apartó al portero del establecimiento educativo tras los acontecimientos.

El hombre fue arrestado en el jardín el miércoles pasado, y la investigación se intensificó tras la denuncia de un niño de cuatro años que supuestamente fue atacado el martes anterior.

Con el avance de la investigación, se han sumado nuevas denuncias que refuerzan las acusaciones contra el trabajador del jardín.

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, ha iniciado un sumario administrativo para investigar a fondo el caso y apartar al acusado de sus funciones.

Equipos interdisciplinarios han sido desplegados para brindar contención a los niños y sus familias en este momento crítico.

Las clases en el jardín del barrio Empalme Graneros de Rosario están suspendidas indefinidamente, tras incidentes entre padres y autoridades tras la revelación del caso.