“Si al productor le va bien, le va bien a la provincia”: Elías Suárez destacó el rol del campo en Quimilí

El gobernador participó de la reunión ampliada de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina, junto a productores de distintas regiones y autoridades provinciales.

28/04/2026

En la ciudad de Quimilí se desarrolló la reunión ampliada de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina, con la participación central del gobernador Elías Suárez, quien encabezó el encuentro acompañado por miembros de su gabinete y autoridades locales.

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La jornada reunió a productores de rurales de Bandera, Frías, Rivadavia, Aguirre, Mitre y Tintina, además de representantes de provincias como Salta y Formosa, consolidando un espacio de diálogo federal en torno al presente y futuro del sector agropecuario.

El presidente de la Sociedad Rural de Quimilí, José Manubens, fue el encargado de dar la bienvenida y destacó que el encuentro representa “una muestra del federalismo en acción”, al tiempo que puso en valor el esfuerzo del campo basado en trabajo, inversión e innovación tecnológica. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en nuevas normas y políticas que acompañen los cambios productivos y permitan aprovechar el potencial aún disponible en la provincia, sin descuidar el ambiente.

Durante su intervención, el gobernador Suárez subrayó la importancia del sector productivo para el desarrollo de Santiago del Estero y reafirmó la decisión de su gestión de trabajar de manera articulada. “Si al productor le va bien, le va bien a la provincia”, expresó, marcando el eje de su mensaje.

En esa línea, indicó que el Gobierno provincial tiene como prioridad acompañar al campo y generar condiciones que permitan mejorar la producción y reducir costos. Además, adelantó que los planteos surgidos en la reunión serán incorporados a una agenda de trabajo conjunta con el gabinete. “Vinimos a escuchar y a construir políticas en conjunto”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, valoró la presencia del gobernador como una señal de respaldo al sector y destacó la importancia de este tipo de encuentros en distintas regiones del país para conocer de cerca la realidad productiva.

Además, remarcó que el contexto internacional presenta oportunidades para la Argentina como productora de alimentos y recursos, aunque advirtió que será clave el trabajo coordinado entre el sector público y privado para aprovecharlas.

El encuentro dejó como principal conclusión la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación entre productores y el Estado, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y consolidar el crecimiento del interior provincial.