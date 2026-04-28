Añatuya: hallan restos de un presunto ritual esotérico

Obreros municipales se toparon con una escena perturbadora durante las tareas de limpieza en el barrio Las Malvinas. El hallazgo de un ave sacrificada y velas de colores ha despertado temor y curiosidad entre los vecinos.

28/04/2026

Lo que comenzó como una jornada de rutina para una cuadrilla de mejoramiento barrial, terminó en un hallazgo que alteró la tranquilidad de los vecinos del barrio Las Malvinas. Mientras el equipo realizaba tareas de desmalezamiento en un sector del barrio, la maleza reveló un escenario impropio del paisaje urbano: restos de un posible sacrificio animal enmarcado en un ritual esotérico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los pastizales, los operarios descubrieron el cuerpo de un ave de corral sin vida, dispuesta de manera específica junto a restos de velas blancas y rojas. La disposición de los objetos sugiere que no se trató de un desecho accidental, sino de una ceremonia deliberada realizada bajo el amparo de la noche.

Este tipo de prácticas, aunque no son infrecuentes en la zona, suelen generar una mezcla de rechazo y temor por las connotaciones espirituales que conllevan. Según pudo saberse, los trabajadores dieron aviso inmediato sobre la situación ante el impacto visual del hallazgo.

Dentro del mundo de la santería y el esoterismo, los elementos encontrados tienen una carga simbólica profunda. El sacrificio animal: En diversas corrientes de origen afro-caribeño o vudú, el ave se utiliza como una "ofrenda de sangre" para alimentar a las deidades o para realizar una limpieza profunda de energías negativas. Las Velas Blancas: Representan la búsqueda de pureza, paz y protección. Se utilizan generalmente para abrir caminos o invocar claridad. Y las Velas Rojas: Son el símbolo de la fuerza vital, la pasión, pero también del dominio y la sangre.

La combinación de ambos colores sugiere un ritual de dualidad. Los expertos en la materia indican que podría tratarse de un pedido de unión sentimental forzada o de una solicitud de protección extrema contra enemigos, donde se busca equilibrar la pureza del blanco con la fuerza impositiva del rojo.

Por el momento, el ambiente en el barrio Las Malvinas permanece tenso, con las miradas puestas en las sombras de los descampados, donde el misticismo y la realidad urbana volvieron a cruzarse esta mañana.