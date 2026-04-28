El nuevo hospital de Pinto realizó ocho cirugías para pacientes de la región con tecnología de última generación

El Hospital Zonal Dr. Francisco Calise llevó adelante una intensa jornada quirúrgica con intervenciones a vecinos de Pinto, Real Sayana y Malbrán, en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior impulsado por el Ministerio de Salud provincial.

28/04/2026

El nuevo Hospital Zonal Dr. Francisco Calise de Pinto concretó una nueva jornada sanitaria de relevancia con la realización de ocho procedimientos quirúrgicos destinados a pacientes de la ciudad de Pinto, Real Sayana y Malbrán, localidades comprendidas dentro de su área de cobertura sanitaria, que abarca los departamentos Aguirre, Mitre y Rivadavia.

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La información fue brindada por el director del centro de salud, Dr. Emanuel Olivera, quien destacó el trabajo articulado desarrollado junto al Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, dependiente del Ministerio de Salud de Santiago del Estero.

La jornada contó con la coordinación médica de la Dra. Ornella Ruíz y la participación de los cirujanos Dr. Maximiliano del Pino, Dr. Matías Castaño y Dr. Weiner. También integraron el equipo la anestesióloga Dra. María Lina Morales, la coordinadora de quirófano Lic. Iris Peralta, las instrumentadoras Noelia Gramajo y Andrea Báez, la técnica en Rayos X María José Gramaglia, el jefe de enfermería José Gorosito, personal de maestranza y logística.

Cirugías de alta complejidad y rápida recuperación

Entre las intervenciones realizadas se destacaron colecistectomías por videolaparoscopia (extirpación de vesícula biliar), además de cirugías de hernias y diástasis de rectos, todas mediante técnicas mínimamente invasivas.

Este tipo de procedimientos permite una recuperación postquirúrgica más rápida, facilitando que los pacientes puedan retomar en menor tiempo sus actividades laborales y familiares.

Tecnología y atención de excelencia

El director del hospital, Dr. Emanuel Olivera, remarcó la importancia de seguir fortaleciendo el servicio quirúrgico en la institución.

“Estamos dando continuidad a cirugías en el nuevo quirófano con toda la última tecnología instalada, con profesionales de excelencia brindando el mejor servicio de salud en beneficio de la comunidad”.

Un programa que llega al interior provincial

El Programa Provincial Quirúrgico Itinerante del Interior también se desarrolla en otros hospitales de la provincia como Monte Quemado, Quimilí, Fernández, Añatuya, Frías, Termas, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa.

La iniciativa cuenta con la coordinación de distintas áreas del sistema sanitario provincial, entre ellas la Dirección del Interior, la Secretaría de Salud y el acompañamiento del Ministerio de Salud encabezado por Natividad Nassif, consolidando una política pública orientada a acercar servicios médicos de calidad a todo el territorio santiagueño.