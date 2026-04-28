La sorpresiva nueva regla que regirá en el fútbol tras la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior

La IFAB aprobó una nueva normativa que comenzará a aplicarse en el Mundial 2026.
Una nueva regla sacude al fútbol internacional y promete generar debate: los jugadores que se tapen la boca mientras discuten con un rival podrán ser expulsados directamente.
La medida fue aprobada este martes por la IFAB (International Football Association Board), organismo encargado de definir las reglas del juego a nivel mundial, y comenzará a aplicarse oficialmente en el Mundial 2026, organizado por FIFA.
La decisión surgió luego del escándalo protagonizado entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante el cruce entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, una situación que generó repercusión mundial.
Según informó la IFAB tras una reunión especial realizada en Canadá, cualquier futbolista que se tape la boca en medio de una confrontación con un adversario podrá recibir tarjeta roja.
“A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un oponente podrá ser sancionado con tarjeta roja”, explicó el organismo.
Además, también se aprobó otra modificación importante: el árbitro podrá expulsar a cualquier jugador que abandone el campo de juego como forma de protesta por una decisión arbitral.
La misma sanción podrá aplicarse a integrantes del cuerpo técnico que incentiven a los futbolistas a retirarse del terreno de juego.
Todo comenzó en el partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Lisboa, cuando Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de haberlo insultado de forma racista luego de que el argentino se tapara la boca durante una discusión.
El brasileño aseguró que el exjugador de Vélez lo había llamado “mono”, aunque esa acusación no pudo ser comprobada.
Pese a eso, la UEFA terminó sancionando a Prestianni con seis partidos, aunque finalmente el castigo fue por conducta homofóbica y no por racismo.
La situación escaló aún más cuando Kylian Mbappé pidió públicamente que el argentino no volviera a jugar la Champions League, mientras que Vinícius lo trató de “cobarde” en redes sociales.
Tiempo después, el futbolista argentino rompió el silencio y negó rotundamente las acusaciones.
“Me dolió que me traten de algo que jamás hice. Fue lo que más me dolió, pero estoy muy tranquilo porque todas las personas que me conocen saben cómo soy”, expresó en una entrevista con Telefe.
También recordó una frase de Kylian Mbappé durante aquel partido: “Escuché cuando me dijo ‘sos un pu… racista’. Es un insulto que te llamen racista cuando nunca lo fui ni lo seré”.
La polémica fue tan grande que hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió al tema meses atrás.
“Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado. Debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho”, había declarado.
Ahora, esa postura ya se transformó en reglamento y será una de las grandes novedades que tendrá el próximo Mundial.