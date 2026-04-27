Show de goles en París: PSG venció al Bayern Múnich en un partidazo y sueña con la final de la Champions

El elenco parisino se impuso por 5-4 en la ida en un partido memorable. La serie se traslada ahora a Alemania.

28/04/2026

La Champions League volvió a entregar una noche inolvidable. En un verdadero festival de goles, el París Saint-Germain derrotó 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes por la ida de una de las semifinales y sacó una mínima ventaja de cara a la revancha en Alemania.

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El equipo francés parecía tener el partido controlado, pero el gigante bávaro reaccionó sobre el final y dejó la serie completamente abierta para el próximo martes en el Allianz Arena.

Desde el arranque quedó claro que iba a ser una noche de alto voltaje. El primero en golpear fue el Bayern, con un tanto de Harry Kane, que silenció momentáneamente al estadio parisino.

Sin embargo, el PSG reaccionó rápido y logró dar vuelta el resultado gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y João Neves, desatando la locura en París.

Cuando parecía que el local se iba al descanso en ventaja, apareció Michael Olise para empatar nuevamente el encuentro y devolverle vida al conjunto alemán.

Pero todavía quedaba una emoción más en el cierre del primer tiempo: tras una mano de Alphonso Davies dentro del área, el árbitro sancionó penal y Ousmane Dembélé no falló, marcando el 3-2 justo antes del descanso.

Un segundo tiempo todavía más increíble

Lejos de bajar la intensidad, el complemento mantuvo el mismo ritmo frenético.

Otra vez Kvaratskhelia y nuevamente Dembélé ampliaron la diferencia y llevaron el marcador a un contundente 5-2, que parecía sentenciar la historia y dejar al PSG con un pie en la final.

Sin embargo, el Bayern volvió a demostrar por qué nunca se lo puede dar por vencido.

En apenas tres minutos, Dayot Upamecano, tras un centro de Joshua Kimmich, y luego Luis Díaz, marcaron para el 5-4 definitivo y le devolvieron la esperanza al conjunto alemán de cara al desquite.

Todo se define en Alemania

Con este resultado, el PSG viajará a Múnich con una ventaja mínima y la obligación de sostenerla ante uno de los equipos más poderosos de Europa.

La revancha se jugará el próximo martes en el Allianz Arena y promete otro duelo de alto voltaje por un lugar en la gran final.

La otra semifinal tendrá su primer capítulo este miércoles, cuando Arsenal reciba a Atlético de Madrid en otro cruce que promete emociones fuertes en la pelea por la Orejona.