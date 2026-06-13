Barrio Bosco II: un adolescente de 17 años fue asistido tras un preocupante episodio en su vivienda

El hecho ocurrió este sábado en la ciudad Capital. Intervino personal policial y la fiscal de turno ordenó la activación del protocolo correspondiente para garantizar la asistencia y el acompañamiento del menor.

13/06/2026

Un adolescente de 17 años protagonizó un preocupante episodio este sábado en una vivienda del barrio Bosco II, luego de ingerir una importante cantidad de pastillas y atravesar una situación de crisis que generó preocupación entre sus familiares.

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Según fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 13.40 en inmediaciones de calle Islas Malvinas y Noveno Pasaje. Tras ser alertados sobre la situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 59 se trasladaron al lugar para interiorizarse de lo ocurrido.

De acuerdo con el informe policial, el adolescente habría ingerido una importante cantidad de pastillas antes de protagonizar una discusión con integrantes de su grupo familiar. Posteriormente, se produjo una situación que derivó en la necesidad de brindarle asistencia y contención.

En el domicilio, los uniformados mantuvieron diálogo con familiares del joven, quienes aportaron información sobre lo sucedido. El menor presentaba lesiones superficiales y recibió la atención correspondiente en el marco del procedimiento realizado.

Ante lo ocurrido, tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Díaz, quien dispuso la activación del protocolo previsto para este tipo de casos, con el objetivo de resguardar la integridad física y emocional del adolescente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 59, mientras continúan las medidas de seguimiento y acompañamiento dispuestas por las autoridades competentes.