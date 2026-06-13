Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
X
Policiales

Barrio Bosco II: un adolescente de 17 años fue asistido tras un preocupante episodio en su vivienda

El hecho ocurrió este sábado en la ciudad Capital. Intervino personal policial y la fiscal de turno ordenó la activación del protocolo correspondiente para garantizar la asistencia y el acompañamiento del menor.

13/06/2026

Un adolescente de 17 años protagonizó un preocupante episodio este sábado en una vivienda del barrio Bosco II, luego de ingerir una importante cantidad de pastillas y atravesar una situación de crisis que generó preocupación entre sus familiares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 13.40 en inmediaciones de calle Islas Malvinas y Noveno Pasaje. Tras ser alertados sobre la situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 59 se trasladaron al lugar para interiorizarse de lo ocurrido.

De acuerdo con el informe policial, el adolescente habría ingerido una importante cantidad de pastillas antes de protagonizar una discusión con integrantes de su grupo familiar. Posteriormente, se produjo una situación que derivó en la necesidad de brindarle asistencia y contención.

En el domicilio, los uniformados mantuvieron diálogo con familiares del joven, quienes aportaron información sobre lo sucedido. El menor presentaba lesiones superficiales y recibió la atención correspondiente en el marco del procedimiento realizado.

Ante lo ocurrido, tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Díaz, quien dispuso la activación del protocolo previsto para este tipo de casos, con el objetivo de resguardar la integridad física y emocional del adolescente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 59, mientras continúan las medidas de seguimiento y acompañamiento dispuestas por las autoridades competentes.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional
  2. 2. En vivo: Australia y Turquía abren su ilusión mundialista en Vancouver
  3. 3. El Mundial 2026 empieza a mover el consumo: crecen las compras anticipadas
  4. 4. Murió intentando salvar a sus vecinos: quién era el argentino que falleció en el incendio de un edificio en Mallorca
  5. 5. Celebridades brillan en los estadios del Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT