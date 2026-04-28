Ataque feroz en Añatuya: un pitbull irrumpió en una casa y dejó a otro perro al borde de la muerte

El animal ingresó por una tapia dañada y destrozó a una mascota frente a su dueña. El perro sufrió una fractura expuesta y debió ser operado de urgencia. Vecinos denuncian antecedentes y piden medidas.

28/04/2026

Una escena de extrema violencia sacudió la siesta del barrio Las Malvinas, en Añatuya, cuando un pitbull irrumpió en una vivienda y atacó brutalmente a un perro mestizo, provocándole heridas gravísimas que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia.

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El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 y quedó registrado en una denuncia radicada en la Comisaría 41. Según el testimonio de la dueña de casa, una mujer de 34 años, todo comenzó con un intenso ladrido que la alertó desde el patio. Al salir, se encontró con una imagen desesperante: el perro de un vecino tenía atrapada a su mascota, mordiéndole con fuerza una de sus patas traseras.

“El pitbull no lo soltaba. Se escuchó el crujido del hueso”, relataron allegados al caso, en referencia a la violencia del ataque.

De acuerdo a lo denunciado, el animal agresor habría ingresado a la propiedad a través de un sector dañado en la parte baja de la tapia perimetral. Pese a los intentos de la dueña por separarlos, el daño ya estaba hecho.

El diagnóstico veterinario fue contundente: fractura expuesta de fémur en la pata trasera izquierda y múltiples heridas por desgarro en el torso. El perro herido fue trasladado de urgencia a la ciudad de Bandera, donde fue sometido a una cirugía y permanece en estado delicado.

La denunciante apuntó directamente contra los propietarios del pitbull, a quienes acusó de negligencia. Sostuvo que el animal suele permanecer encerrado, lo que podría haber potenciado su agresividad, y advirtió que no se trata de un episodio aislado.

“Es un peligro latente”, afirmaron vecinos del sector, quienes aseguran que el mismo perro ya habría protagonizado otros ataques en la zona, generando temor constante.

El caso generó fuerte indignación en la comunidad y reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos. La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini, quien ya fue informada de lo ocurrido y podría disponer medidas contra los dueños del animal por los daños ocasionados y la falta de control.