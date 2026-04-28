Alemania lanza curso gratuito en línea para aprender alemán

Alemania promueve la educación accesible con un curso gratuito de alemán en el vhs-Lernportal, una plataforma respaldada por la Asociación Alemana de Educación para Adultos y el Ministerio Federal de Educación e Investigación.

28/04/2026

Alemania ha dado un paso significativo hacia la educación accesible al ofrecer un curso gratuito de alemán a través del portal oficial vhs-Lernportal. Esta plataforma, creada por la Asociación Alemana de Educación para Adultos (DVV), cuenta con el respaldo del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF).

El programa está diseñado para aprender alemán en línea, proporcionando tutoría, materiales interactivos y un enfoque práctico desarrollado por especialistas en enseñanza lingüística.

El vhs-Lernportal es una iniciativa destacada por el Gobierno alemán y recomendada por el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), ofreciendo acceso a cursos sin costo alguno con niveles que abarcan desde A1 hasta B2.

Este programa está dirigido a migrantes, estudiantes y profesionales, aunque cualquier individuo puede inscribirse desde cualquier parte del mundo, solo requiriendo una conexión a internet y una motivación para aprender.

El proceso de registro es sencillo; los usuarios crean una cuenta en vhs-lernportal.de y pueden comenzar de inmediato. La plataforma incluye lecciones interactivas, videos, audios y ejercicios con corrección automática.

Los participantes también tienen acceso a una aplicación móvil gratuita, lo que les permite estudiar desde sus dispositivos móviles y avanzar a su propio ritmo, brindando flexibilidad a quienes desean mejorar su nivel de alemán sin matrículas.

Al concluir las unidades, los participantes pueden descargar una constancia de participación que refleja su progreso en el curso. Aunque este documento no es un título oficial, puede ser agregado al currículum como evidencia de formación.