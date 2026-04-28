Sturzenegger anticipó nuevas reformas para desregular la economía y pidió apoyo a los gobernadores

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado presentó en ExpoEFI una serie de proyectos que el Gobierno planea enviar al Congreso, entre ellos iniciativas sobre propiedad privada, Ley de Tierras, sociedades de Inteligencia Artificial y cambios en la Ley de Cabotaje.

28/04/2026

Entre las próximas iniciativas que planifica impulsar, el Gobierno quiere mandar al Congreso una serie de proyectos vinculados a la desregulación. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles sobre lo que viene y les reclamó más respaldo a los gobernadores.

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El funcionario se presentó ante empresarios y referentes del mundo de las finanzas en ExpoEFI y mencionó varios de los proyectos que el Ejecutivo tiene pensado enviar al Congreso.

Entre ellos, mencionó la inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley de Tierras. “Solo la derogación parcial de la ley de tierras va a permitir inversión extranjera por unos US$15.000 millones”, sostuvo.

Más adelante, se refirió a una reforma de la Ley de Sociedades para incorporar la figura de sociedades de Inteligencia Artificial e hizo referencia a cambios en la Ley de Cabotaje. En este sentido, dijo: “¿Se imaginan cómo mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná?“.

En ese momento, el ministro también les habló a algunos gobernadores y les reclamó apoyo. Por ejemplo, se dirigió al mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, y le dijo: “Gobernador, usted que fue beneficiario de la Ley de Glaciares, ayúdenos a convencer a sus colegas con la Ley de Cabotaje”. También hizo lo mismo con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdez.