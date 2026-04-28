Barracas Central va por su primer triunfo internacional ante Audax Italiano para acomodarse en la Sudamericana

El Guapo recibe este martes al conjunto chileno en el Florencio Sola por la tercera fecha del Grupo G. Una victoria puede dejarlo como líder.

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Barracas Central afrontará este martes una nueva cita histórica en la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Audax Italiano desde las 21:00, en el estadio Florencio Sola, por la tercera fecha del Grupo G.

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El equipo dirigido por Rubén Darío Insua buscará su primer triunfo en el certamen continental luego de dos empates consecutivos y sabe que una victoria puede dejarlo en lo más alto de la tabla, al menos de manera momentánea.

El Guapo quiere aprovechar su momento

En su debut absoluto en competencias internacionales, Barracas mostró solidez frente a rivales de peso como Vasco da Gama y Olimpia, dos clubes con historia grande en Sudamérica.

Primero igualó sin goles frente al conjunto brasileño y luego rescató otro 0-0 en su visita a Asunción frente al Decano paraguayo.

Con esos dos puntos, el Guapo se ubica tercero en el Grupo G, pero si logra vencer a Audax Italiano podría treparse a la cima, al menos hasta que Olimpia (4 puntos) y Vasco da Gama (1 punto) se enfrenten el jueves.

Además, en el plano local también atraviesa un momento positivo: marcha séptimo en la Zona B del Torneo Apertura con 21 unidades y depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final.

En la última fecha de la fase regular, recibirá a Banfield con la chance de sellar su boleto a los playoffs.

Audax también quiere dar el golpe

Del otro lado estará un Audax Italiano que tuvo un arranque irregular en la Sudamericana, pero logró recuperarse con una victoria resonante.

En el debut cayó 2-0 ante Olimpia, pero luego sorprendió al vencer a Vasco da Gama en Brasil, resultado que lo dejó segundo en el grupo con tres puntos.

Por eso, si consigue ganar en Buenos Aires, también podrá escalar a la cima del Grupo G.

Sin embargo, su presente en el torneo chileno no es el mejor: se ubica en el puesto 13 con apenas 11 puntos y muy cerca de la zona de descenso, lo que podría llevar al equipo a presentar una formación alternativa pensando en el campeonato local.

Lo que viene

Luego de este encuentro, Barracas continuará su camino en la Sudamericana recibiendo a Olimpia nuevamente en el Florencio Sola, estadio de Banfield donde hace de local.

Por su parte, Audax Italiano será anfitrión de Vasco da Gama en Santiago de Chile.

Probable formación de Barracas Central

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Hora: 21:00

TV: ESPN 2

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

Estadio: Florencio Sola