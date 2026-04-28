Desmantelan un cargamento de droga oculto entre limones en Salta

Un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitió la incautación de más de 150 kilos de estupefacientes ocultos en un camión que transportaba limones en Tucumán.

Hoy 01:25

Un operativo antidrogas significativo tuvo lugar recientemente en Tucumán, donde se logró secuestrar más de 150 kilos de estupefacientes ocultos entre una carga de limones. Este hecho ocurrió en la ruta nacional 9, donde un camión fue interceptado durante un control rutinario.

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Según la información recopilada, el camión había partido desde Colonia Santa Rosa, en Salta, y su destino final era la provincia de Mendoza. La investigación que llevó a este operativo fue dirigida por la fiscalía federal de Salta, en colaboración con fuerzas de seguridad nacionales.

El procedimiento fue realizado en conjunto por los efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante el control vehicular, se detectaron irregularidades en el escaneo del semirremolque, lo que llevó a realizar una inspección más exhaustiva de la carga.

Al proceder con la descarga de la mercadería, los agentes encontraron paquetes rectangulares y otros envoltorios amorfos distribuidos entre los limones, todos compatibles con el transporte de drogas. Esta detección fue crucial para el éxito del operativo.

Como resultado del operativo, se logró incautar más de 100 kilos de marihuana y más de 52 kilos de cocaína. La incautación de estas sustancias controladas representa un importante golpe al narcotráfico en la región.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, se ordenó la detención de los ocupantes del camión, así como el secuestro del rodado. Posteriormente, todo el procedimiento fue trasladado a la provincia de Salta, donde continuará la investigación correspondiente.