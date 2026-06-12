Elías Suárez dio comienzo al 1° Foro de Economías Regionales: "Nuestra provincia ha demostrado que es posible producir y exportar desde el interior argentino"

El encuentro reúne a referentes de todo el país en el Fórum y busca fortalecer la articulación público-privada para impulsar la producción, la competitividad y la inserción internacional.

Hoy 09:59

Con la participación del gobernador Elías Suárez, dio inicio este viernes el 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.

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Se trata de un evento inédito de alcance federal que convoca a representantes del sector público y privado de todo el país, con el objetivo de generar un espacio de debate e intercambio en torno a los desafíos y oportunidades de las economías regionales.

En su discurso inaugural, el mandatario destacó la importancia de una mirada federal del desarrollo productivo: “Cada región de Argentina aporta conocimiento, identidad y valor agregado. Y allí radica la oportunidad de construir un modelo de desarrollo más equilibrado, donde el crecimiento no se concentre en unos pocos centros urbanos sino que alcance a todo el territorio nacional”.

Asimismo, repasó las políticas impulsadas en la provincia en los últimos años: “Durante los últimos años impulsamos inversiones estratégicas en infraestructura vial, energética, hídrica y digital. Fortalecimos la articulación entre sectores público y privado y acompañamos nuestra cadena productiva para que sea más competitiva y acceda a mejores mercados”.

En ese sentido, subrayó el posicionamiento de Santiago del Estero en el escenario productivo: “Nuestra provincia ha demostrado que es posible crecer, producir y exportar desde el interior argentino. Hoy somos protagonistas en ganadería, agricultura, textil y alimentos”.

De cara al futuro, el gobernador planteó los desafíos del sector: “El desafío en los próximos años es seguir produciendo oportunidades para producir con mayor valor agregado, innovación en tecnología y sostenibilidad con apertura al mundo. Por eso este encuentro es importante para debatir sobre los desafíos actuales de las economías regionales”.

El Foro propone fortalecer la articulación público-privada, promoviendo el agregado de valor, la internacionalización de empresas, la mejora de la competitividad y la inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales.

Durante la jornada, participan empresas de distintos sectores productivos, desde micro, pequeñas y medianas firmas hasta grandes compañías nacionales e internacionales vinculadas a la agroindustria, la producción regional y las exportaciones.

Además, el evento incluye paneles y disertaciones a cargo de especialistas y referentes con experiencia en comercio internacional, desarrollo federal, producción y agregado de valor, aportando una mirada integral sobre el escenario actual del sector.

Con una convocatoria que supera las 300 personas, el Foro también se posiciona como un espacio estratégico de networking, favoreciendo el intercambio entre empresas, funcionarios, instituciones y actores clave del entramado productivo argentino.