Tigres apunta a Alan Velasco para reemplazar a Ángel Correa: Boca espera una oferta

Tras la salida de Ángel Correa a River, el club mexicano puso la mira en el atacante del Xeneize. Aunque todavía no hubo contactos formales, en Boca están dispuestos a escuchar propuestas por el futbolista de 24 años.

Hoy 13:55

La salida de Ángel Correa rumbo a River obligó a Tigres a salir al mercado en busca de un reemplazante de jerarquía. En ese contexto, el conjunto mexicano fijó su atención en Alan Velasco, uno de los futbolistas de Boca que todavía no logró afianzarse como titular, aunque sigue siendo tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena.

Luego de recibir cerca de 15 millones de dólares por la transferencia de Correa, la dirigencia del club mexicano analiza diferentes alternativas para reforzar el ataque y el nombre del ex FC Dallas aparece entre los principales apuntados. Por el momento no existieron contactos oficiales entre las instituciones, pero en La Ribera no descartan escuchar una propuesta si la oferta resulta conveniente.

Velasco llegó a Boca a comienzos de 2025 a cambio de una cifra superior a los 10 millones de dólares. Sin embargo, su paso por el club estuvo marcado por la irregularidad. El penal fallado frente a Alianza Lima, que significó la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores, y una serie de lesiones condicionaron su continuidad. Desde entonces disputó 43 partidos y convirtió cuatro goles con la camiseta azul y oro.

En el actual ciclo de Arruabarrena alternó titularidades y suplencias. Fue titular en el debut del entrenador por Copa Argentina frente a Sarmiento y también integró el equipo alternativo que cayó ante Deportivo Riestra en el arranque del Torneo Clausura. Luego ingresó en la ida frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana, mientras que en la revancha disputada en Rancagua permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro.

La aparición de Tomás Aranda, la incorporación de Sebastián Villa y el buen ingreso del juvenil Leonel Flores hicieron que Velasco perdiera terreno en la consideración del cuerpo técnico. Si bien Boca no lo considera transferible, tampoco descarta negociar si llega una oferta cercana a la inversión realizada por el jugador.

Desde México aseguran que Tigres buscará comunicarse en los próximos días con el entorno del futbolista para conocer su situación y evaluar la posibilidad de avanzar en una negociación. Por ahora, no hay gestiones formales, pero el interés es concreto y el futuro de Alan Velasco podría definirse antes del cierre del mercado de pases.