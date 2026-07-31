Conmebol confirmó los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca, River y Tigre ya conocen cuándo disputarán sus respectivas series por un lugar en los cuartos de final. Además, quedó definido todo el cuadro del certamen, que incluso podría ofrecer un Superclásico en semifinales.
La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definido el cuadro de los octavos de final. Tras el cierre de los playoffs, la Conmebol confirmó las fechas y horarios de todas las llaves del certamen, donde Boca, River y Tigre buscarán avanzar a los cuartos de final. El Xeneize sufrió más de la cuenta para eliminar a O'Higgins por penales y ahora enfrentará a Recoleta FC. Tigre, por su parte, dejó en el camino a Nacional de Montevideo y tendrá como rival a Montevideo City Torque, mientras que River, que accedió directamente a esta instancia por haber ganado su grupo, se medirá con Independiente Santa Fe. La mala noticia para el fútbol argentino fue la eliminación de Lanús, que no pudo sostener la ventaja conseguida en la ida y cayó por goleada frente a Cienciano en la altura de Cusco. Sí. Boca y River quedaron ubicados del mismo lado del cuadro, por lo que solo podrían enfrentarse en las semifinales si ambos logran superar sus respectivas llaves de octavos y cuartos de final.
Los cruces de los octavos de final
Recoleta FC vs. Boca
Bolívar vs. San Pablo
Atlético Mineiro vs. RB Bragantino
Montevideo City Torque vs. Tigre
River vs. Independiente Santa Fe
Olimpia vs. Vasco da Gama
Macará vs. Santos
Cienciano vs. Botafogo
¿Puede haber Superclásico?
Calendario de la Copa Sudamericana 2026
La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definido el cuadro de los octavos de final. Tras el cierre de los playoffs, la Conmebol confirmó las fechas y horarios de todas las llaves del certamen, donde Boca, River y Tigre buscarán avanzar a los cuartos de final.
El Xeneize sufrió más de la cuenta para eliminar a O'Higgins por penales y ahora enfrentará a Recoleta FC. Tigre, por su parte, dejó en el camino a Nacional de Montevideo y tendrá como rival a Montevideo City Torque, mientras que River, que accedió directamente a esta instancia por haber ganado su grupo, se medirá con Independiente Santa Fe.
La mala noticia para el fútbol argentino fue la eliminación de Lanús, que no pudo sostener la ventaja conseguida en la ida y cayó por goleada frente a Cienciano en la altura de Cusco.
Sí. Boca y River quedaron ubicados del mismo lado del cuadro, por lo que solo podrían enfrentarse en las semifinales si ambos logran superar sus respectivas llaves de octavos y cuartos de final.