Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 JUL 2026 | 30º
X
Somos Deporte

Conmebol confirmó los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca, River y Tigre ya conocen cuándo disputarán sus respectivas series por un lugar en los cuartos de final. Además, quedó definido todo el cuadro del certamen, que incluso podría ofrecer un Superclásico en semifinales.

Hoy 14:25

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definido el cuadro de los octavos de final. Tras el cierre de los playoffs, la Conmebol confirmó las fechas y horarios de todas las llaves del certamen, donde Boca, River y Tigre buscarán avanzar a los cuartos de final.

El Xeneize sufrió más de la cuenta para eliminar a O'Higgins por penales y ahora enfrentará a Recoleta FC. Tigre, por su parte, dejó en el camino a Nacional de Montevideo y tendrá como rival a Montevideo City Torque, mientras que River, que accedió directamente a esta instancia por haber ganado su grupo, se medirá con Independiente Santa Fe.

La mala noticia para el fútbol argentino fue la eliminación de Lanús, que no pudo sostener la ventaja conseguida en la ida y cayó por goleada frente a Cienciano en la altura de Cusco.

Los cruces de los octavos de final

Recoleta FC vs. Boca

  • Ida: 11 de agosto, 19.00, en La Bombonera.
  • Vuelta: 18 de agosto, 19.00, en Asunción.

Bolívar vs. San Pablo

  • Ida: 11 de agosto, 21.30, en La Paz.
  • Vuelta: 18 de agosto, 21.30, en San Pablo.

Atlético Mineiro vs. RB Bragantino

  • Ida: 12 de agosto, 19.00, en Bragança Paulista.
  • Vuelta: 19 de agosto, 19.00, en Belo Horizonte.

Montevideo City Torque vs. Tigre

  • Ida: 12 de agosto, 19.00, en Victoria.
  • Vuelta: 19 de agosto, 21.30, en Montevideo.

River vs. Independiente Santa Fe

  • Ida: 12 de agosto, 21.30, en Bogotá.
  • Vuelta: 19 de agosto, 21.30, en el Monumental.

Olimpia vs. Vasco da Gama

  • Ida: 13 de agosto, 19.00, en Río de Janeiro.
  • Vuelta: 20 de agosto, 19.00, en Asunción.

Macará vs. Santos

  • Ida: 13 de agosto, 19.00, en San Pablo.
  • Vuelta: 20 de agosto, 19.00, en Ambato.

Cienciano vs. Botafogo

  • Ida: 13 de agosto, 21.30, en Cusco.
  • Vuelta: 20 de agosto, 21.30, en Río de Janeiro.

¿Puede haber Superclásico?

Sí. Boca y River quedaron ubicados del mismo lado del cuadro, por lo que solo podrían enfrentarse en las semifinales si ambos logran superar sus respectivas llaves de octavos y cuartos de final.

Calendario de la Copa Sudamericana 2026

  • Octavos de final
    • Ida: 11 al 13 de agosto
    • Vuelta: 18 al 20 de agosto
  • Cuartos de final
    • Ida: 8 al 10 de septiembre
    • Vuelta: 15 al 17 de septiembre
  • Semifinales
    • Ida: 13 y 14 de octubre
    • Vuelta: 20 y 21 de octubre
  • Final
    • Sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia).

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético River Plate
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Crimen de Yonathan Romano: se entregó el autor del asesinato y secuestraron el auto utilizado la noche del hecho
  2. 2. Quiso ampliar el límite de su tarjeta y fue estafada con más de $4,6 millones en Quimilí
  3. 3. Uno por uno, los cambios que anunció Javier Milei para reformar el Banco Central
  4. 4. Desde mañana aumentan los combustibles por una actualización parcial de los impuestos
  5. 5. Investigan millonario robo de maíz en un campo del departamento Taboada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT