"Todos van a morir en este grado": El inquietante mensaje de alumno que sufre bullying

El niño de 12 años le confesó a su mamá que está cansado de las burlas que sufre por parte de sus compañeros. Fue la mujer quien denunció el episodio, preocupada.

Hoy 06:37

La Justicia y organismos de protección de la niñez intervienen en un delicado caso detectado en un establecimiento escolar del interior de la provincia, luego de que un alumno de 12 años escribiera una alarmante frase que encendió las alertas dentro de la comunidad educativa.

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El caso se conoció cuando la madre del menor, una mujer de 30 años, se presentó ante la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 8 de Monte Quemado y allí relató que fue contactada por la docente de grado de su hijo, quien le informó sobre un escrito confeccionado por el estudiante.

Según se indicó, el niño habría plasmado en una hoja la frase: "Todos van a morir de este grado, todos", situación que generó preocupación entre docentes y directivos del establecimiento educativo.

Al ser convocada nuevamente a la escuela, la madre tomó conocimiento de una situación aún más compleja. De acuerdo con lo manifestado por el menor, su comportamiento estaría relacionado con episodios de bullying que sufriría dentro del aula, lo que habría derivado en un profundo malestar emocional.

Además, el niño señaló que siente temor hacia la actual pareja de su padre, una mujer mayor de edad domiciliada en la misma ciudad. Según expuso, no quería que ella se acercara y atribuyó parte de sus problemas de conducta a esa situación.

La denunciante solicitó expresamente la intervención de las autoridades para que se adopten medidas respecto de la mujer señalada por el menor. Cabe destacar que el niño reside junto a su progenitor.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía dispuso dar inmediata participación al Ministerio Público Pupilar y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, organismos que deberán evaluar la situación integral del menor, determinar si existe vulneración de derechos y adoptar las medidas de protección que correspondan.

La investigación continúa y se busca establecer el contexto en el que se produjeron los presuntos hechos de bullying escolar, una problemática que persiste en todas las provincias de nuestro país.