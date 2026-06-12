Indignación en Córdoba: descubrió por las cámaras que la niñera golpeaba a sus hijos para que comieran

Ocurrió en Jesús María. La madre estaba trabajando cuando vio en vivo la agresión contra su hija de 3 años y decidió difundir las imágenes para denunciar a la cuidadora.

Hoy 09:29

Una madre de Jesús María, Córdoba, denunció públicamente a la niñera de sus hijos luego de descubrir, a través de las cámaras de seguridad de su casa, que la mujer golpeaba a una de las niñas durante el almuerzo.

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El hecho ocurrió el lunes 1 de junio, cerca del mediodía, mientras la mujer se encontraba en su horario laboral. Según relató en redes sociales, observó en vivo una escena que calificó como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona”, escribió Yanina, la mamá de los menores.

En las imágenes se observa a dos niños durante el almuerzo, una nena de 3 años y un nene de 2. En un momento, la cuidadora, identificada como Julia Ferreyra, comienza a retar a la niña para que coma.

“Comé bien”, le dijo antes de golpearle la mano. Segundos después volvió a gritarle y le dio una cachetada en la cabeza mientras insistía para que siguiera comiendo.

La madre contó que decidió difundir el video pese a la exposición de su intimidad familiar, con el objetivo de advertir a otras personas.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente”, expresó.

Yanina señaló que la niñera trabajaba con la familia desde principios de febrero y que nunca había sospechado una situación de maltrato.

“Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa, buena”, sostuvo.

Tras ver las imágenes, la mujer regresó de inmediato a su casa y luego realizó la denuncia en la unidad judicial de Jesús María.

“En un primer momento me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar. Cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera”, relató.

El video generó un fuerte repudio en redes sociales y el caso quedó en manos de la Justicia.