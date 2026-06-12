Celebra Alpine: la FIA le devolvió a Pierre Gasly el podio de Mónaco

La escudería presentó una solicitud de revisión y logró que la FIA revocara las dos sanciones de cinco segundos que habían relegado al piloto francés. De esta manera, el piloto francés recuperó el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Mónaco.

Hoy 08:50

Pierre Gasly recibió una gran noticia en la previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) aceptó la solicitud de revisión presentada por Alpine y decidió anular las dos sanciones de cinco segundos que habían modificado el resultado final del Gran Premio de Mónaco.

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Con esta resolución, el piloto francés recuperó el tercer puesto que había conseguido en las calles del Principado, devolviéndole además los puntos correspondientes en el campeonato. La decisión representa un importante respaldo para la escudería francesa, que defendió la actuación de su piloto tras la carrera.

A través de un comunicado oficial, Alpine confirmó la determinación de los comisarios deportivos. “Los Comisarios han revocado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche N°10, lo que restablece el puesto obtenido por el equipo”, expresó la estructura francesa.

El comunicado de Alpine

“Damos la bienvenida a la decisión de la FIA de considerar admisible nuestra Solicitud de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los Comisarios han revocado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche N°10, lo que restablece el tercer puesto obtenido por el equipo.

Nos gustaría agradecer a la FIA y a Formula One Management su transparencia y colaboración durante todo el proceso de Solicitud de Revisión y por haber alcanzado esta decisión.

El equipo está ahora plenamente centrado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en lograr el mejor resultado posible con ambos coches”.

Horarios del Gran Premio de Barcelona-Catalunya

La Fórmula 1 afrontará este fin de semana la séptima fecha de la temporada en el circuito español.

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

8.30 Práctica Libre 2: 12.00

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

7.30 Clasificación: 11.00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00

La actividad podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.