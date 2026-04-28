Operativo en Tucumán desmantela tráfico de armas y dinero en efectivo

En un control vehicular en Tucumán, se incautaron más de 8 millones de pesos y un revólver durante un procedimiento policial en la frontera con Catamarca.

Hoy 01:20

Este domingo, en un control vehicular realizado en la ruta N° 65, en la frontera con la provincia de Catamarca, las autoridades de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Sur llevaron a cabo un procedimiento que resultó en la aprehensión de un conductor de una camioneta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se desarrolló en el puesto fronterizo El Mirador del Clavillo “La Banderita”, donde se logró el secuestro de una camioneta marca Toyota, un revólver y varios cartuchos, además de documentación y más de 8 millones de pesos.

Las acciones fueron respaldadas por la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, quienes avalaron los secuestros en el contexto de una causa por infracción al artículo 189 Bis, relativo a la tenencia ilegal de armas de fuego.

Las autoridades también ordenaron la liberación del conductor, de 37 años, tras verificar sus antecedentes mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), asegurando que no tenía causas pendientes con la Justicia.

El procedimiento fue bajo la supervisión del director General de Drogas Peligrosas (Digedrop), Comisario General Jorge Nacusse, quien destacó la importancia de este tipo de operativos en la lucha contra el tráfico de armas y dinero ilegal.

Este hecho resalta la continua labor de las fuerzas de seguridad en la región, enfocándose en el control de las fronteras para prevenir actividades delictivas que amenazan la seguridad pública.