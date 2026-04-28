Tragedia en Jujuy: Incendios causan muertes en El Carmen y Ciudad de Nieva

Dos incendios en Jujuy resultaron en la trágica muerte de dos personas en El Carmen y Ciudad de Nieva.

Hoy 02:19

Durante el fin de semana, Jujuy vivió una jornada trágica marcada por dos incendios fatales que cobraron la vida de dos personas, una en la localidad de El Carmen y otra en el barrio Ciudad de Nieva.

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El primer incendio se registró cerca del puente Paraguay a las 18:50, donde el personal de emergencias acudió a una vivienda ubicada al margen del río Xibi Xibi. Al llegar, los rescatistas encontraron un móvil policial que había forzado una entrada tras escuchar gritos de auxilio.

En el interior de la vivienda, se logró rescatar a un hombre de aproximadamente 75 años, quien presentaba graves quemaduras en la cabeza. Los rescatistas, enfrentándose a densa nubes de humo y llamas, intentaron acceder a otras áreas de la casa, pero no lograron escuchar más llamados de socorro.

Los vecinos, preocupados, se unieron al esfuerzo, transportando baldes de agua a lo largo de 100 metros. Ante la situación, se activó un protocolo de intervención para combatir el incendio de manera efectiva.

Al extinguir el fuego, los bomberos descubrieron un cuerpo completamente calcinado en el interior de la vivienda. Posteriormente, el Dr. Barconte, ayudante fiscal, y personal de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes, dado que se conocía que en la casa residían tres personas.

El segundo incendio alertó a los equipos de emergencia alrededor de las 20:20, en el pasaje Santa Fe, en su cruce con Corrientes, donde se reportó otra víctima fatal. En este sitio, los vecinos ya estaban intentando controlar las llamas con baldes de agua antes de la llegada de los bomberos.

Como medida de seguridad, se ordenó el corte de la energía eléctrica en la zona, mientras los bomberos trabajaban en las tareas de enfriamiento para prevenir un posible resurgimiento del fuego. Las primeras acciones incluyeron la participación de Defensa Civil de El Carmen, Bomberos Voluntarios, Policía y otros equipos de emergencia, quienes comenzaron las pericias para determinar las causas de ambos incendios.