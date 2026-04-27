En medio de un fuerte operativo de seguridad, Trump recibió a los reyes británicos en la Casa Blanca

La visita de Carlos III y Camila a Washington tuvo como objetivo fortalecer los vínculos diplomáticos en medio de un escenario internacional atravesado por conflictos y tensiones políticas.

Hoy 19:17

En medio de un fuerte operativo de seguridad luego del intento de asesinato contra Donald Trump ocurrido el sábado durante una cena de corresponsales, el mandatario estadounidense, junto a la primera dama Melania Trump, recibió esta tarde en la Casa Blanca al rey Carlos III y a la reina Camila.

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La visita había sido puesta en duda luego del ataque contra el mandatario, pero finalmente los monarcas decidieron viajar al comprobarse que estaba garantizada su seguridad.

El encuentro entre los líderes ocurrió esta tarde frente a la Casa Blanca, en un acto que reunió a la prensa internacional y a decenas de curiosos. Es la primera visita del rey en suelo estadounidense desde que asumió el trono en 2022.

Luego del saludo inicial, Carlos III y Trump posaron junto a sus esposas para las cámaras. Melania Trump eligió un traje amarillo para la ocasión, mientras que Camila optó por un vestido de color claro.

La escena fue breve: después del intercambio de palabras en privado y las fotos protocolares, entraron a la Casa Blanca sin hablar a la prensa.

La pareja real llegó más temprano este lunes a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, en un avión con la bandera británica pintada en la cola, y descendió por una escalinata cubierta con una alfombra roja.

El viaje de Carlos III estaba destinado a conmemorar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos de los antepasados del monarca británico, pero las tensiones en torno a la guerra con Irán sacudieron la relación entre ambos países.

Trump cuestionó en reiteradas ocasiones al primer ministro británico, Keir Starmer, por su oposición a la guerra, así como por las políticas de inmigración y energía de su gobierno.

En ese sentido, el mandatario indicó que Starmer “no es Churchill”, en referencia al primer ministro en tiempos de guerra Winston Churchill, quien acuñó la expresión “relación especial” entre ambos países.

Starmer, por su parte, cuestionó la guerra, pero defendió la visita de Estado.

Para Trump, la visita del rey Carlos podría ayudar a reparar las relaciones transatlánticas. “Es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que viene y lo vamos a pasar muy bien”, indicó el domingo a Fox News.

Mientras tanto, el escándalo en torno al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein amenaza con enturbiar la gira. Carlos afrontó una grave crisis por la amistad que su hermano, el expríncipe Andrés, mantenía con el multimillonario, que murió en prisión en 2019.

El martes, los Trump se reunirán con los monarcas en el Despacho Oval y ofrecerán una cena de Estado.

Carlos se convertirá además en el primer monarca británico en dirigirse al Congreso desde que lo hiciera su madre, la difunta reina Isabel II, en 1991.

Los reyes llegarán a Nueva York el miércoles, donde recorrerán el monumento conmemorativo del 11-S, antes de partir el jueves hacia Bermudas, en la primera visita de Carlos III a un territorio británico de ultramar como monarca.