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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 20º
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Policiales

Cayó en La Banda un hombre que era buscado por una causa de violencia de género

Los uniformados advirtieron la presencia del sujeto en actitud sospechosa y decidieron interceptarlo para realizar una identificación de rutina.

Hoy 17:27
Detenido

Un hombre de 38 años que era intensamente buscado por la Justicia en una causa vinculada a violencia de género fue detenido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de La Banda, cuando caminaba por la vía pública y fue identificado por efectivos policiales.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 3.15 en la intersección de calle Chile y Pública 2, en el barrio Textil, mientras personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la División Prevención de la Departamental N° 4 efectuaba recorridos preventivos por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados advirtieron la presencia del sujeto en actitud sospechosa y decidieron interceptarlo para realizar una identificación de rutina. Al consultar sus datos en el sistema informático policial, se comprobó que registraba un pedido de detención vigente.

La orden judicial estaba relacionada con una causa por lesiones leves doblemente calificadas y amenazas reiteradas, delitos encuadrados en un contexto de violencia intrafamiliar y de género.

Tras confirmarse la medida judicial, los efectivos procedieron a su aprehensión y solicitaron la colaboración de un móvil de la Comisaría Comunitaria N° 15 para concretar el traslado.

Finalmente, el acusado fue alojado en esa dependencia policial, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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