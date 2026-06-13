Se autolesionó tras una discusión con su pareja y terminó internado en el Hospital Regional

El joven, de 24 años, sufrió heridas superficiales en el cuello y fue trasladado para recibir atención médica. El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en el barrio Siglo XIX.

Hoy 17:35

Un joven de 24 años tuvo que ser trasladado al Hospital Regional durante la mañana de este sábado luego de protagonizar un preocupante episodio en una vivienda del barrio Siglo XIX, en la ciudad Capital.

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El hecho se registró alrededor de las 9.20 en un domicilio ubicado en la manzana 41 del mencionado complejo habitacional. Según trascendió, el muchacho habría mantenido una discusión con su pareja momentos antes del incidente.

De acuerdo con el relato brindado por su madre a las autoridades, el joven se encontraba bajo los efectos de sustancias prohibidas cuando tomó un trozo de vidrio y se provocó heridas en la zona del cuello.

Tras recibir el aviso, personal policial se dirigió al lugar y constató que las lesiones presentaban carácter superficial, aunque igualmente se dispuso su traslado al Hospital Regional para que recibiera asistencia médica y una evaluación más completa de su estado de salud.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría Comunitaria Nº 51, que intervino en el procedimiento y continúa con las diligencias de rigor.