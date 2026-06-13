Central Córdoba sumó minutos de rodaje con un amistoso ante la Reserva

De esta manera, los dos equipos ya tienen puesta la cabeza en el Clausura que dará inicio al segundo semestre de la temporada 2026.

Hoy 17:37

El plantel profesional de Central Córdoba y el de Reserva se enfrentaron en una jornada de fútbol, con el objetivo de sumar minutos de rodaje de cara a la segunda etapa de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. La jornada consistió en dos encuentros divididos en tiempos de 30 minutos cada uno.

En el primer encuentro, Lucas Pusineri alineó a la primera con Javier Vallejos; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Lucas Bernabéu, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Lucas González, Horacio Tijanovich; Marco Iacobelis y Lucas Varaldo.

Por su parte, en el segundo partido, el entrenador paró al Ferroviario con Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Romero; Alan Laprida, Federico Rodríguez, Matías Vera, Diego Barrera; Michael Santos y Ezequiel Naya.

Por su parte, Juan Carlos “Pollo” Roldán paro al equipo de Reserva con Alvarez; Rodríguez, Ferreyra, Morra, Suarez; De Felippe, Reyes; Cano, Flores, Reynoso; Gerez en el primer partido, y a Vallejos; Carrizo, Noguera, Roldán, Góngora; Ramírez, Názer; Amarelle, Rodríguez, Ibáñez; Cuitiño.

En el primer encuentro los goles de la primera fueron anotados por Iacobelis (2), Tijanovich y Varaldo, mientras que en el segundo marcaron Santos (2), Barrera y Naya. El descuento de la reserva en el segundo partido fue de Názer.

De esta manera, los dos equipos ya tienen puesta la cabeza en el Clausura que dará inicio al segundo semestre de la temporada 2026.