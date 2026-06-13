A dos años de la desaparición de Loan, 17 acusados llegarán a juicio en Corrientes

A pesar del tiempo transcurrido, todavía no existen certezas sobre qué ocurrió con el niño ni se logró determinar su paradero, una situación que mantiene abierta la búsqueda y la expectativa de toda la sociedad.

Hoy 17:30

Este sábado se cumplen dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino cuyo paradero continúa siendo un misterio y cuyo caso conmocionó a todo el país. En ese contexto, la Justicia avanzará con el juicio contra 17 personas acusadas en la investigación.

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Entre los principales imputados se encuentran Laudelina Peña, tía del menor; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Según la acusación, los siete están procesados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, quien desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Por otra parte, un segundo grupo integrado por Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio enfrentará cargos por distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.

Fuentes judiciales indicaron que ambos expedientes fueron unificados y que el juicio oral comenzará el próximo 16 de junio en Corrientes.

El caso de Loan se convirtió en uno de los más impactantes de los últimos años en la Argentina. A pesar del tiempo transcurrido, todavía no existen certezas sobre qué ocurrió con el niño ni se logró determinar su paradero, una situación que mantiene abierta la búsqueda y la expectativa de toda la sociedad.