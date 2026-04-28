San Lorenzo recibe al Santos de Neymar en un duelo clave por la Copa Sudamericana

El Ciclón, líder del Grupo D, buscará este martes una victoria que lo acerque a los octavos de final. Del otro lado estará el Peixe, obligado a ganar y con el crack brasileño como gran figura.

Hoy 08:10

San Lorenzo afrontará este martes uno de sus partidos más importantes del semestre cuando reciba a Santos de Brasil desde las 19:00, en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

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El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega como líder de su zona y sabe que una victoria lo dejaría muy bien posicionado de cara a la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival histórico y necesitado, que contará con la presencia estelar de Neymar.

San Lorenzo quiere seguir firme

El Ciclón atraviesa un buen momento y viene de conseguir un triunfo importante en el plano local: derrotó 1-0 a Platense en Vicente López gracias a un gol de Rodrigo Auzmendi, resultado que lo dejó en la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura.

Ahora, en el cierre de la fase regular, recibirá a Independiente sabiendo que con un empate asegurará su lugar en los playoffs, aunque incluso una derrota podría alcanzarle dependiendo de otros resultados.

En la Sudamericana, San Lorenzo arrancó con un empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay y luego venció 2-0 a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro.

Con esos cuatro puntos, se ubica en la cima del Grupo D y un triunfo ante Santos podría marcar un quiebre importante pensando en la segunda mitad de la fase de grupos, donde deberá visitar Brasil y luego viajar a Ecuador.

Santos llega obligado y con Neymar descansado

El presente de Santos es mucho más complejo. En el Brasileirao, viene de empatar 2-2 ante Bahía y ocupa el puesto 15 de la tabla con apenas 14 puntos, muy cerca de la zona de descenso.

En la Copa Sudamericana, el panorama es aún más delicado: está último en el grupo con solo una unidad, tras perder 1-0 con Deportivo Cuenca en Ecuador e igualar 1-1 con Deportivo Recoleta en San Pablo.

Por eso, el Peixe llegará al Bajo Flores con la obligación de ganar para no comprometer seriamente sus chances de avanzar de ronda.

Consciente de esa situación, el entrenador Cuca decidió preservar a Neymar en el torneo local para que llegue en óptimas condiciones al duelo ante San Lorenzo.

“No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra Argentina, que es crucial para nosotros”, explicó el DT antes del empate frente a Bahía.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

DT: Gustavo Álvarez.

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa.

DT: Cuca.

Hora: 19:00

TV: DSports

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

Estadio: Pedro Bidegain