PSG y Bayern Múnich abren una semifinal de alto voltaje en la Champions League

El campeón defensor recibe este martes al gigante alemán en el Parque de los Príncipes, en un duelo entre dos grandes candidatos al título europeo.

Hoy 07:07

La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva y este martes tendrá un verdadero partidazo: Paris Saint-Germain recibirá a Bayern Múnich por la ida de las semifinales, en un cruce que promete emociones fuertes entre dos gigantes del fútbol europeo.

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El encuentro se disputará desde las 16 (hora de Argentina) en el estadio Parque de los Príncipes, con transmisión de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium, y contará con el arbitraje del suizo Sandro Schärer.

El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, llega con la ilusión de defender el título y lograr el bicampeonato en el torneo de clubes más importante del continente.

PSG quiere repetir la gloria

El camino del PSG hasta semifinales no fue sencillo. Tras finalizar en el undécimo puesto de la fase regular, debió atravesar una exigente serie de eliminatorias para meterse entre los cuatro mejores.

Primero dejó en el camino al Mónaco con un global de 5-4, luego aplastó al Chelsea por 8-2 y finalmente superó con autoridad al Liverpool con un contundente 4-0.

Con Ousmane Dembélé como su gran figura ofensiva, el equipo parisino aparece nuevamente como uno de los máximos candidatos a levantar la Orejona.

Bayern va por su séptima Champions

Del otro lado estará el siempre temible Bayern Múnich, que busca sumar su séptima consagración en la máxima competencia europea.

El conjunto alemán, dirigido por el belga Vincent Kompany, fue el segundo mejor equipo de la fase inicial, lo que le permitió clasificarse directamente a los octavos de final.

En esa instancia no tuvo piedad y aplastó al Atalanta de Italia con un impactante global de 10-2.

Sin embargo, su gran prueba llegó en cuartos de final, donde eliminó nada menos que al Real Madrid tras imponerse 6-4 en el global, con triunfos por 2-1 como visitante y 4-3 como local.

Con ese antecedente, el Bayern llega fortalecido y con la convicción de que puede dar el golpe en París.

La otra semifinal

La otra llave de semifinales tendrá como protagonistas a Atlético de Madrid y Arsenal, que jugarán el partido de ida este miércoles también desde las 16, en la capital española.

Cronograma de semifinales

Martes 28 de abril

PSG vs Bayern Múnich – 16:00

Miércoles 29 de abril

Atlético de Madrid vs Arsenal – 16:00

Martes 5 de mayo

Arsenal vs Atlético de Madrid – 16:00

Miércoles 6 de mayo

Bayern Múnich vs PSG – 16:00